台官方：林佳龍接任總統府秘書長　蔡明彥接任國安局長

台灣多個部門出現人事變動，總統府周四（26日）表示，前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，原總統府秘書長李大維回任海基會董事長；國安局長陳明通去職，由「外交部」次長蔡明彥接任。另外，民進黨籍立委管碧玲將成為海洋委員會首任女主委。



總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文周四分別約詢林佳龍及李大維後，定案將由林佳龍接任總統府秘書長，李大維回任海基會董事長，並將在農曆年後進行交接。蔡英文感謝李大維戮力從公，自她執政以來，一直在外交、兩岸及國安領域給予莫大協助，期盼回任海基會董事長後，李能夠順暢推動海基會業務，逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。

蔡明彥接任國安局長。（台外交部）

另一方面，陳明通辭任國安局長，表達希望沉潛休息之意。蔡英文決定新任國安局長由蔡明彥接任。據介紹，蔡明彥是國際政治及戰略研究學者出身，曾任「國防部」諮詢委員、陸委會諮詢委員、國安會副秘書長、台灣駐歐盟兼駐比利時代表。張惇涵表示，總統希望倚借蔡對區域安全、外交事務、國際戰略及安全決策的專業，襄助國安團隊對於兩岸及區域局勢的判讀及精準決策，並持續推動情報體系專業化任務，持續強化民主化時代下情治機關的治理與革新。