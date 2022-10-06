訪泰秘密行程曝光原因　台國安局長：泰方稱海關監視器都是華為的

台國安局長陳明通、台前國防部政戰局長簡士偉，兩個台灣情治單位高層日前分別訪問泰國、美國，但行程卻意外洩漏。陳明通在泰國海關拍下的臉部照片、下榻酒店的收據更流出，引發外界關注。



對此，陳明通今（6日）上午在台灣立法院備詢時表示，泰國已經向台灣方面說明，此案涉及泰國海關大量使用華為的設備，「監視器都是華為的」；他強調，不會再讓此事發生。



陳明通指出，「泰方已給我方說明，主要是他們泰國海關監視器基本上都是使用華為的。」他坦言，事件有許多檢討改進的空間，但他強調，「我們（台灣）沒有被滲透。而國安局會努力，讓這種事不再發生」。

由於陳明通的照片和收據被公布在一個臨時設立的網站。陳明通表示，「這是一種認知作戰手法，與中共很接近」。他也表示，國際性網絡駭客的力量很可怕，無時不刻在發生。

台國安局長陳明通。(資料圖片)

陳明通指車，日前澳大利亞防長馬勒斯（Richard Marles）赴新加坡的行程、飯店紀錄遭駭客竊取，美日澳中等國家在新加坡香格里拉飯店舉行多邊會談，相關資料也遭到網絡駭客竊取。他相信東南亞國家應已感受到此事的嚴重性。

他指出，美國在特朗普（Donald Trump）政府時期就開始發展「乾淨網路」，現在就可看出乾淨網路的重要性。陳明通也說明，他訪泰時間和「資料漏出時間相差兩個月」，他認為，台國安局的前置作業沒有問題，「面對中共無時不刻的網路侵駭，國安局必須戰戰兢兢因應」。

針對簡士偉訪美行程曝光，台灣政戰局長楊安表示，經台國防部政戰局調查，應是在訪美行政前置作業時就已洩露出去了。台灣政戰局已編成專案小組進行調查。若有不法，即懲處究辦。

國民黨立委則稱，台國安局必須全面清查所屬人員手機、通聯，包括駐外武官，若不止血，仍將會有地雷，強調須徹查到底。