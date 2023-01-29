台灣食品輸陸解禁　國台辦：金門酒廠等63家企業完成註冊

去年以來，中國大陸海關總署因註冊資訊不完整，暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品進口，後又新增台灣酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高粱、台灣啤酒等。

大陸國台辦發言人馬曉光今日（29日）表示，經大陸有關主管部門審核，已對金門酒廠等符合要求的63家台灣食品企業予以註冊或更新註冊資訊，對不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。



馬曉光稱，去年以來，部分台灣食品企業未能按相關規定完善註冊資訊，影響了其產品對大陸出口。近期，包括金門酒廠在內的一些企業向大陸主管部門提交及補充完善了相關註冊資料，並通過國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海等有關人士和工商團體向大陸轉達訴求，希望盡快獲得註冊，早日恢復對大陸的出口。

馬曉光稱，大陸對此高度重視並積極處理。經有關主管部門審核，對金門酒廠等符合要求的63家企業予以註冊或更新註冊資訊，對不符合要求、暫時無法註冊的，也逐一說明具體原因。

馬曉光又稱，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作。對部分台灣食品企業註冊資訊不完整、不規範的問題，願意繼續予以協助解決，為台灣食品輸入大陸提供便利。

金門縣長陳福海（左）前往廈門與國台辦主任宋濤（右）見面，討論有關金門高粱酒輸陸的問題。（金門縣政府）

據台媒《聯合報》報道，金門縣長陳福海今日（29日 ）上午前往廈門與國台辦主任宋濤見面，對方傳達好消息，「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」。

陳福海稱，本月28日起，金門高粱酒可以繼續輸入大陸地區，也期盼這樣能為廈門公司業績向上提升帶來一個新契機。