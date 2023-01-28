美眾議員撐麥卡錫訪台　籲邀蔡英文赴華府並在國會致詞

美媒日前曝出，五角大樓正在為新上任的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）訪台做準備，一旦成事，勢成繼去年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西或佩羅西）訪台後又一震撼彈。

對於美台關係發展，美國共和黨籍眾議員蒂法尼（Tom Tiffany）近日接受《中央社》專訪時談到，不論議長或議員都有出訪自由，他支持新任議長訪台。蒂法尼更呼籲邀請台灣總統蔡英文訪問華府，並赴美國國會致詞。



去年8月，佩洛西訪台引起中國大陸強烈不滿，除進行大規模軍演回應外，還對大批台製商品祭出進口禁令，並取消或暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議等。

縱然中方反應激烈，但蒂法尼表示，他還是支持下一屆議長訪問台灣；又指烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年3月、12月分別透過視訊及親身在美國國會演講，呼籲國際在俄羅斯入侵之際予以支持，美方也應邀請蔡英文訪問華府，赴美國國會致詞。

美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）2023年1月7日凌晨在經過長達4天、15輪的投票後，終於成功獲選為第118屆眾院議長。（Reuters）

他還稱，類似訪問合適，能傳達美台之間友好關係，「如果惡霸要在旁邊生氣跺腳，就隨他們去吧！」

4年前，時任威斯康辛州參議員的蒂法尼曾造訪台灣，他憶述，行程讓他意識到兩岸間顯著的差異，並感受到台灣民眾對中共的恐懼；故他2020年5月當選眾議員後，積極為台灣主權發聲，呼籲終結過時的「一中政策」，以及美台復交等。

他進一步稱，在21世紀，美國最重要的地緣政治議題就是中國，而台灣處於中間，這正是為什麼他雖然只造訪過台灣一次，仍積極提升華府對台灣議題的意識。展望未來，他表示，若工作許可，希望在不久的將來有機會再度造訪台灣。