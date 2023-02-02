台網重刷李顯龍8年前影片　狠踩台灣年輕人買不起房痛腳

台灣網路近日流傳一段新加坡總理李顯龍在8年前的發言片段，內容為李顯龍比較昔日亞洲四小龍的星、台、港不同之處，直言台灣經濟十餘年來，失去明確發展方向，「台灣年輕人若被問何時買房，還可能以為是遭打趣或調侃」。片段一出，台網民一片哀嘆稱「無法反駁」。



台灣知名網路論壇PTT實業坊近日因網民轉發，熱議李顯龍評價台灣經濟的發言。影片中，李顯龍提及台灣有很多大學，大家都是大學生，但台灣過去十幾年來經濟有一些問題，導致經濟發展比較慢，所以年輕人畢業、找工作雖不成問題，惟大學生不滿意自己從事工作的也很多，例如當司機或是做小生意，甚至有些跑到新加坡拿工作證打拚。

對此，李顯龍認為，「因為他們（指台灣）的經濟過去10多年來，可能失去了一個明確的發展的方向，所以他們年輕人是蠻有理由擔心的」。李顯龍舉例，假如你問台灣年輕人「你什麼時候打算買房子？」，對方可能以為你是逗笑他、戲弄他，因為台灣年輕人無法想像自己可以買房子，除非是大富豪。反觀新加坡人，李顯龍笑稱「大家買完房子才結婚吧？哈哈哈哈！所以完全不相同」。

片段廣傳後，台灣網民幾乎一面倒認同，稱「無法反駁」、「金融海嘯都多久了，還在22-25K笑死」、「新加坡200萬台幣可買房，3房大概400萬台幣」，但也有人提出討論，指「新加坡房價低是因為囤房稅10%，重到轉嫁不出去」、「台灣空房率世界第一，空屋百萬棟，台灣不是沒房，而是囤房炒作一切都是囤房，造成的供需問題」。