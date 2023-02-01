捷台商會：捷克眾議院議長3月底率團訪問台灣　可望乘搭政府專機

捷克候任總統帕維爾（Petr Pavel）日前與台灣總統蔡英文通電話，引發北京強烈不滿後，捷克台灣商會（ Czech Taiwanese Business Chamber）2月1日透露，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）將於3月25日到4月1日率團訪問台灣與韓國，並可望乘搭捷克官方特別安排的專機從布拉格直飛台北。



據捷克台灣商會在網站公布的議程，訪團將於3月25日抵台，27到29日在台灣參與各種商務活動，包括第18屆台捷經濟會議、「捷克-台灣中心」成立儀式、智慧城市論壇暨展覽的捷克館開幕儀式，以及與台灣公司舉行企業間的B2B對話等。

而3月29日到31日間，隨團的捷克企業可選擇前往韓國或留在台灣參訪，其中選擇留台的企業將按照各廠商的屬性與需求，量身規劃所需的企業拜訪行程，分別前往新竹、台中、高雄、台北等地尋求搭建合作契機。至於轉往韓國的企業，則會到首爾拜訪企業洽談合作機會。

商會公布的議程中，並未涵蓋與台灣政要會晤的行程，不過3月25日到26日並未安排商務行程，中央社報道指，相關政治會晤可能集中在這兩天。

蔡英文1月30日與捷克總統當選人帕維爾通電話近15分鐘，盼未來在帕維爾總統當選人領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。（台灣總統府提供）

1月30日晚，蔡英文與帕維爾通電話，為2016年美國前總統特朗普（Donald Trump）後，蔡英文第二次跟國際元首通話。

蔡英文恭賀帕維爾高票當選，盼捷克續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。帕維爾則強調台灣是可信賴的夥伴，樂見雙邊在各領域交流密切。他隨後更在Twitter發文表示，期待與蔡英文於未來會面。

事件引起大陸反彈，外交部發言人毛寧1月31日表示，中方對蔡英文與帕維爾通電話一事強烈不滿和堅決反對，已向捷方提出嚴正交涉。毛寧又提到，帕維爾在競選期間，曾提及應尊重「一個中國」原則，質疑他與蔡英文通話為食言，缺乏公信力。

前北約將領帕維爾於捷克總統大選勝出，圖為帕維爾1月13日出席大選辯論。（Reuters）

據外媒報道，北京曾試圖以一個中國原則，阻止這次的通話。一般觀察認為，帕維爾的外交立場比現任總統齊曼（Miloš Zeman）更親近西方，尤其主張對俄羅斯和中國強硬，支持繼續軍援烏克蘭，立場與捷克總理費亞拉（Petr Fiala）領導的政府相近。

同時，帕維爾視北京為安全威脅，先前曾指出中國在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但價值觀和戰略目標與捷克不同，發展雙邊關係有必要小心。

值得一提的是，2020年8月30日，捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）曾率領代表團抵達台灣展開6日的訪問。維斯特奇爾在捷克的官位僅次於總統，是第二高的官員。他亦是捷克迄今最高級別的訪台官員。

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