星雲大師立佛光山接班人制度　創佛教法制選舉先例

佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師昨日（5日）在台灣高雄佛光山離世，享耆壽96歲。外界好奇「沒有星雲的佛光山」日後由誰領導的問題，事實上星雲早在開山時就立好接班人制度規則，今後佛光山和佛光會的領導人均將繼續依循《佛光山清規》安排。



星雲大師40歲在高雄創立佛光山，佛光山弘法版圖廣及世界五大洲，全球跟隨他的出家子弟逾2千人，信眾達數百萬。即使星雲大師近年身體欠安少出席活動，但行之有年的接班制度已然穩定，星雲生前即已安排好「沒有星雲的佛光山」。

星雲大師晚年少有露面，圖為星雲大師2016年2月21日在台灣佛光山舉行的北齊佛首造像回歸典禮上講話。（新華社）

星雲擔任第一屆開山住持後即制定佛光山寺組織章程，透過「宗務委員會」公開選舉接任住持，創佛教走向法制選舉之先例，體現交棒精神。章程明定，「本寺住持即宗長，六年一任，連選得連任一次。特殊情形下，有三分之二以上同意者得連任兩次」。第一任至三任住持由星雲大師擔任，歷年來共有心平、心定、心培等人接掌住持，現任住持心保和尚是第九任，自2013年接任迄今。佛光山指出，未來住持仍將依組織章程規定選出。

據了解，佛光山奠定集體領導體制，「宗務委員會」定期開會，千名法師投票選舉宗委，再由委員選出住持。當年星雲交棒時，許多信眾無法接受，星雲不改意志，並以「法不孤起」來說服信眾。星雲彼時語信眾，即使退位不當佛光山住持，他仍是佛光山的一份子，永遠不會退位。