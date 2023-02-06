土耳其7.9級強震 台人稱像洗衣機晃動5分鐘 台灣捐20萬美元賑災
撰文：林芷瑩
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土耳其東南部靠近敘利亞的地區2月6日發生7.9級地震，傷亡慘重。
住在震央附近的台灣人邱小姐向《中央社》講述地震一刻。她表示，地震時晃動了5至6分鐘，「很像滾筒洗衣機裏上下左右晃」。
旅居當地的邱小姐指出，地震時大概晃動5至6分鐘之久，她和家人於地震停止後帶着緊急物資出門避震，目前有水電、網路可用，正在檢查房屋狀況。
台灣總統府發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，總統蔡英文慰問並關切土耳其地震，除已宣布捐贈土耳其政府20萬美元賑災及安置災民，也表達台灣提供即時救援與賑災協助的意願。
▼土耳其發生7.9級強震▼
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▼土耳其地震致敘利亞數百人傷亡▼
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土耳其地震發生在什麼時間？
根據土耳其災難和應急管理署發佈的消息，卡赫拉曼馬拉什省當地時間6日早上4時17分（香港時間9時17分）發生7.4級地震（土耳其之後調整為7.7級）；根據美國地質調查局（USGS），土耳其加濟安泰普省下午4時26分發生7.8級地震。
土耳其發生2次強烈地震後，再在當地時間下午3時21分（香港時間晚上8時2分）發生6.1級地震，美國地質調查局（USGS）錄得是次地震6級，震源深度10公里。
土耳其是地震頻繁的地方嗎？
土耳其位於地震多發帶。2011年，土耳其東部凡省發生7.2級地震，造成644人死亡。2020年，土耳其西部愛琴海海域發生6.6級地震，造成116人死亡。