土耳其7.9級強震　台人稱像洗衣機晃動5分鐘　台灣捐20萬美元賑災

土耳其東南部靠近敘利亞的地區2月6日發生7.9級地震，傷亡慘重。

住在震央附近的台灣人邱小姐向《中央社》講述地震一刻。她表示，地震時晃動了5至6分鐘，「很像滾筒洗衣機裏上下左右晃」。



旅居當地的邱小姐指出，地震時大概晃動5至6分鐘之久，她和家人於地震停止後帶着緊急物資出門避震，目前有水電、網路可用，正在檢查房屋狀況。

台灣總統府發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，總統蔡英文慰問並關切土耳其地震，除已宣布捐贈土耳其政府20萬美元賑災及安置災民，也表達台灣提供即時救援與賑災協助的意願。

▼土耳其發生7.9級強震▼

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▼土耳其地震致敘利亞數百人傷亡▼

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