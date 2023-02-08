台美再簽2項戰機技術服務案　台媒：投入超6.9億元維持F-16戰力

台媒報道，台灣空軍140架F-16 block20戰機的性能提升計畫預計今年（2023年）全數完工，為維持F-16戰機的妥善率及整體戰力，台灣國防部8日發布公告指出，台美已再簽下2項戰機技術支援服務案，2案合計金額達到新台幣25億6514萬640元（約6億6998萬元港幣）。



台媒《自由時報》報道，戰機技術支援服務案是空軍司令部委請台灣駐美軍事代表團，與美國在台協會AIT共同簽署合約，其中「戰機技術支援服務」案金額為新台幣14億7914萬0640元丶「戰機壽期延長工程驗證」案為新台幣10億8600萬元。

報道指出，兩者均為勞務案，由美方派出技術人員進駐台南仁德營區，指導及協助空軍人員執行，預料包括機體結構以及航電系統丶發動機等部分。

解放軍軍機繞台，台軍F16伴飛。（網上圖片）

《自由時報》報道指出，台灣國防部在2023年1月曾一口氣公佈「F-16型機遠距精準武器」丶「F-16型機反艦武器」以及「F-16型機制空武器」等3類飛彈採購案，已由駐美軍事代表團與AIT美國在台協會完成合約簽署，這3類飛彈購案的金額總計達到台幣451億1517萬2450元，運交抵台後全數部署在空軍台東基地，將可大幅強化F-16V戰機部隊的遠距制空丶制海及對地作戰能力。

台媒指出，對於「F-16型機遠距精準武器」，國防部並未明確公佈哪些項目，軍方內部傳出可能是增購AGM-88反輻射飛彈，以及新購AGM-154滑翔炸彈、AGM-84H增程陸攻飛彈等。