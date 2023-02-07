星雲大師多張「年輕帥照」瘋傳 高顏值意外惹熱議：絕世美男子！
撰文：中天新聞網
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佛光山開山宗長星雲大師5日下午安詳離世，享耆壽96歲。消息一出讓不少信眾心中相當不捨。
一名網友在Facebook社團「老照片交流道」上分享星雲大師年輕時的舊照，照片曝光後立刻掀起熱議，網友紛紛留言大讚：「絕世美男子」。
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星雲大師近年來飽受病痛折磨，2016年7月時他曾透露因糖尿病導致視力受損，要努力適應全盲生活；同年11月又接受開腦手術將血塊清除，不過星雲大師手術前仍然行程滿檔，經常四處奔波弘法。
星雲大師70多歲時曾表示，如果在80歲離世，計畫將2000多萬台幣版稅全數捐出做公益信託的教育基金，並強調「遺囑也寫好了」，身後事早有交代，佛光山的寺廟、道場、學校、電台等資產，什麼都不要。
佛光山也發出公告表示，從6日開始每天9點到下午5點開放民眾弔唁，並預定於13日舉行圓寂讚頌典禮。
而有網友也在Facebook社團「老照片交流道」貼出星雲大師年輕時的出家照，畫面曝光後掀起討論，許多網友紛紛留言大讚，「還真的是帥哥」、「美男子」、「根本是美男子」、「真的很帥」、「顏值很高」、「絕世美男子」。
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