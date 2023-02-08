隋棠遭控「惡鄰」發長文回應獲28萬讚　金剛一句話力挺惹網民笑翻

42歲台灣女星隋棠2015年嫁給資深藝人賴佩霞的繼子Tony後，生下3個孩子，時常分享家庭生活，形象良好。但日前被樓下鄰居提告孩子嬉鬧的噪音擾鄰，不少網民也湧入隋棠臉書留言謾罵，7日晚間她發出1,800字長文說明事件，稱該鄰居「對噪音敏感，長期騷擾，當著孩子的面怒罵，甚至在她們一家都不在時，上樓狂按門鈴控訴聽到噪音。」



不少藝人及網民力挺，網絡風向也有所轉變，該篇貼文目前已獲得29萬個讚，男星金剛更留言說，「還是其實鄰居太太自己卡到陰？一直卡，卡好卡滿那種？」，讓網民笑翻。



根據台媒此前報道，隋棠去年（2022）搬到台北大直某社區後，被鄰居指控，經常放任3名子女在清晨及深夜奔跑嬉鬧，製造大量噪音，鄰居甚至必須看身心科、吃藥才能入睡，向對方溝通沒想到隋棠竟回：「你們就跟著早點起床囉！」讓鄰居忍無可忍決定提告。

隋棠7日晚間發文說明，詳細解釋整起糾紛事件，強調有聽鄰居的建議，加裝30公分的海綿做隔音，但對方仍長期騷擾，更在孩子面前怒罵隋棠一家，文中一出，有不少藝人力挺，甚至也有人分享類似的經歷，目前留言數已過萬，貼文已獲29萬網民點讚。不少人也現身分享自己被鄰居瘋狂投訴的經歷。

也有自稱該棟大樓前住戶的網民現身說法力挺隋棠，指投訴隋棠的鄰居愛抱怨，曾手握拿榔頭威嚇他們。該網友自稱是前住戶，是兩個小孩的媽媽，當時也住在投訴鄰居的樓上，她指出，該鄰居夫妻經常抱怨和按電鈴，「屬於高敏感族群」，更曾經拿著榔頭威嚇，網民表示，「有圖片為證據，如果(法律)呈堂需要，願意提供。」

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隋棠8日一早則留言呼籲，「只是想說明原委，希望大家可以幫忙，對鄰居口不出惡言，謝謝」，該篇留言也迅速被上萬網友讚爆。

此外，隋棠住宅所在地大直社區管委會則回應台媒稱，對於住宅糾紛無權置喙，只盼雙方和平解決。

今日（8日），投訴隋棠的鄰居夫婦再度發7點聲明駁斥，批評隋棠夫婦高傲一派胡言，更澄清自己毫無媒體資源，僅能透過週刊投訴管道爆料，「比起隋棠一家自帶大量鎂光燈的程度，根本是『小蝦米對大鯨魚』！」

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