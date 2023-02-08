引用美國支持西柏林歷史　美台商會：維護台灣自由具同等重要性

就在中美因「氣球事件」關係不可開交之際，台灣方面接訪西方國家訪團的動作也如火如荼，在接待芬蘭國會訪台團的次日，台灣總統蔡英文續接見美台商業協會（USTBC）榮譽主席伍佛維茲（Paul D. Wolfowitz），再度表明台灣期待參與「印太經濟架構（IPEF）」立場，伍佛維茲則稱道，「就像在冷戰期間，美國持續支持西柏林的自由，現在美國維護台灣的自由也具有同等歷史重要性」。



蔡英文8日頒授美台商業協會榮譽主席伍佛維茲「大綬景星勳章」，表彰他深化台美經貿合作及支持台灣民主的貢獻。蔡英文致詞時表示，這是疫情之後，睽違3年美台商業協會再度組團訪台，並援引數據，指2018年至今，台美雙向貿易金額成長了50%，台灣也成為美國第9大貿易夥伴，重申台海和平穩定是台美及區域繁榮的基礎。

蔡英文授勳美台商業協會榮譽主席伍佛維茲「大綬景星勳章」。（台灣總統府提供）

針對區域與兩岸問題，蔡英文表示，面對威權主義的擴張，台灣會持續提升自我防衛能力，並且和美國及理念相近的夥伴加強合作，一起建立起具有韌性的民主供應鏈，來確保生活方式。蔡英文寄予期待，盼美台商業協會能持續支持台美各項經貿合作，包括去年啟動的「台美21世紀貿易倡議」，並自言將積極推動洽簽台美「避免雙重課稅協定（ADTA）」，期待參與美國政府倡議的「印太經濟架構」，為雙邊的企業創造更多利基，也為台美經貿夥伴關係建立更紮實穩固的基礎。

伍佛維茲發言時則提及，過去美台關係都以非官方的方式進行，但彼此的雙邊關係非常重要。伍佛維茲舉冷戰期間美國與西柏林的關係為例，稱美國與台灣之間的關係也是民間交流、非官方的往來，這對於美國的外交官與台灣政府之間會有所限制，「但就像在冷戰期間，美國持續支持西柏林的自由，現在維護台灣的自由也具有同等歷史重要性」。

德國柏林圍牆倒塌30周年：一些柏林圍牆遺跡在當地的波茨坦廣場保存，向世人展示分隔東、西柏林的歷史痕跡。（Reuters）

伍佛維茲表示，美台商會近來發布《2023年商業景氣調查》的報告，結果發現當全世界大部分地區商業信心下降時，台灣的商業信心卻持續上升，這點非常值得驕傲，但也不應該因此自滿，美台商會希望盡可能提供幫助，讓台灣能持續發展。