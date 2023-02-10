來源不明氣球曾出現台灣總統府上空？台氣象局長一張相引西媒關注

中美「氣球事件」餘波盪漾，國際關注不止息，美國政府指控北京利用氣球在五大洲情蒐，刺探地點包含台灣、日本、菲律賓等地，西媒近日引用台灣中央氣象局一張台北市景照片，援氣象局長鄭明典說明，指照片中央幾乎難以察覺的小白點就是「來源不明的氣球」。



鄭明典透過臉書說明該張照片，稱攝於2021年9月27日上午8時29分，為台北市景，畫面帶到部分台北市建物與大面積空景，「不說的話，應該沒人看得出什麼」。鄭明典解釋，畫面左下為司法院大樓，右下為總統府，照片中間有個小白點，雖然臉書自動壓縮畫質，可能從照片中難以看見，但這個小白點「就是一個來源不明的『氣球』」！

鄭明典進一步說明，「氣球如果在太陽下方或是夜間，基本上是完全看不到；只有清晨或傍晚，在太陽的對面時才可能看到亮亮的發光體」，但憑單張照片難以估算氣球的具體飛行高度。

先前鄭明典在臉書發文談論在美國出現的中國氣球時曾表示，「這個氣球出現很久了！新聞中的高空探測汽球存在已久，氣象局同事在兩年前也拍過！在那之前，其他地方也有照片紀錄，很多年了。」

此外，鄭明典接受台媒《中央社》訪問時再提到，台北上空2021年9月、2022年3月都出現同樣的氣球，停留時間約3小時。鄭明典指出，日本宮城縣上空也有出現氣球，有日本部落客查到氣球是中東生產，作為通訊實驗，台灣上空出現的氣球與宮城縣的比對完全相同，與在美國出現的不一樣，不是氣象探測氣球。

針對「氣球事件」，北京稱其為科學研究目的之民有氣球，美方則遣軍機將其擊落，並將殘骸打撈送檢，；美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）8日說明，數年來，這些偵察氣球「艦隊」的氣球，在世界各地被目擊。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）則稱，華府過去已知4起中國「間諜氣球」飛越美國領土，其中3次發生在前總統特朗普（Donald Trump）任內，1次在拜登（Joe Biden）任內，但之前發現的間諜氣球活動歷時短，這次給美方「獨特機會」，有一段長時間能研究氣球上偵察設備。

美國政府說法，證實前此前《華盛頓郵報》引述匿名官員說法，中國利用氣球在五大洲情蒐，對象包括台灣、日本、菲律賓等地。