夏立言訪陸｜台灣陸委會批訪陸傷台利益　國民黨：搞不清誰執政

台灣陸委會批國民黨副主席夏立言訪陸對台灣整體利益造成傷害。國民黨文傳會副主委林家興今天呼籲只會製造衝突卻對實際問題束手無策的民進黨政府，不要只會批評以行動解決問題的國民黨，搞不清楚誰才是執政黨。



夏立言日前率團訪問中國大陸並於27日返台，期間分別與海協會會長張志軍、國台辦副主任陳元豐會面。陸委會批評夏立言等呼應對岸統戰旋律，傳達錯誤訊息，對台灣整體利益造成嚴重傷害。

林家興今天透過新聞稿表示，民進黨在兩岸溝通上失能，無力維護台灣權益，國民黨是為捍衛台灣權益、民生福祉才挺身而出，呼籲只會製造衝突卻對實際問題束手無策的民進黨政府，不要只會批評以行動解決問題的國民黨，簡直搞不清楚誰才是執政黨。

美國國會參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）率團訪台，2022年8月15日早上與台總統蔡英文及一些官員在總統府會面並合照。（AP）

林家興指出，美、日等國都鼓勵台灣應與中國大陸維持溝通交流管道，總統蔡英文也對兩岸建設性對話抱持開放態度，可見維持台海和平穩定方符合各方利益。然而在民進黨執政下，台海緊張局勢持續升高，但目前在陸生活的台灣民眾仍達近百萬，國民黨有意願也有能力捍衛台灣人民權益，這是夏立言訪陸的初衷。

他表示，國民黨一向秉持依照「中華民國憲法」及國民黨黨綱、黨章等一貫立場，堅持台灣利益優先的原則，與中國大陸進行有原則的交流。

美國眾議院議長南希佩洛西（左）接受蔡英文頒發特種大綬卿雲勳章後合影留念。（Getty Images）

他指出，民進黨不僅無力解決兩岸緊張情勢上升，面對中共飛彈飛過台灣上空、中共無人機屢次進犯國軍軍營，持續侵擾台灣海空域，更是默不吭聲，不敢明確下令要有實質反制作為，徒增前線台軍官兵戰備壓力，更陷台灣安全於險境，這才是傷害台灣實質利益。

他認為，民進黨所謂抗中保台，僅僅是關起門來夢囈式的口號治台，反觀國民黨在支持「親美愛台，國防保台，和平護台」的同時，不僅能和大陸當局溝通解決台灣人在大陸的問題、維護台灣基層農漁民權益，更能夠在陸方面前直言反映軍演不滿，在處理兩岸問題上高下立判。