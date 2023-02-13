不明飛行物體遭擊落｜密歇根湖禁飛　美軍：不稱它氣球有原因

北美防空司令部（NORAD）司令兼指揮官范赫克（Glen VanHerck）2月12日表示，自己不把過去3天擊落的3個不明飛行物體稱為氣球是有原因。



范赫克12日告訴記者，他無法確定過去3天擊落的3個不明飛行物體是如何在高空停留，「無法對它們保持高空飛行進行分類。它或是一個結構內的氣態型氣球，也可能是某種推進系統」。

美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）12日宣布關閉密歇根湖（Lake Michigan）上空供國防部活動之用。

月內第4次

美國軍方12日於美加邊境附近的休倫湖（Lake Huron）上空，再擊落一個不明飛行物體，是月內第4次同類行動。

第3次

由美國和加拿大共同組成的軍事機構北美防空司令部（NORAD）11日稱在加拿大北部上空發現一個高空飛行物體，杜魯多其後宣布它已被擊落。

第2次

美國總統拜登（Joe Biden）10日下令擊落美國防部在阿拉斯加（Alaska）上空發現一個高空飛行物體，美軍在當天下午完成任務。

第1次

美國官員2日公布，一個來自中國的氣球1月28日首次進入美國領空，30日進入加拿大領空後，31日再次進入美國領空。美軍2月4日在南卡羅來納州海岸擊落這個氣球。