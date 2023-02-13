台灣治安滿意度創四年新低　9成台人贊成「殺警判死刑」

台灣中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系13日上午發表2022年全年度「台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度」調查研究報告，結果顯示，雖然有高達83.1%台灣民眾在「住家與社區治安狀況」評價良好，但台灣整體治安感受卻僅有39.6%民眾滿意，創下近四年最低紀錄。



研究計劃主持人楊士隆教授首先綜整台灣過去一年發生的重大社會暴力事件，包含去年8月台南發生外役監受刑人持刀殺害兩警、11月台南學甲區發生88槍槍擊案，11月爆發台版柬埔寨事件有61位民眾被囚禁虐待，其中3人遭殺害棄屍，南投生計公司也發生槍手持槍爆頭行刑槍決4人案件等，指在受訪1,806位台灣民眾中，有60.4%民眾認為治安不好，較去年調查所示的51.7%大幅提升。

不過根據全球資料庫調查網站Numbeo公布2023全球治安排名（Crime/Safety Index 2023），全球142個國家地區中，台灣持續以安全指數83.8 分維持在全球第3，台灣的治安排名僅次於卡塔爾及阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）。

該民調顯示，台灣有83.1%民眾認為過去一年「住家或社區附近治安良好」，另據台灣政府統計資料顯示，台灣刑案發生件數已連續7年下降，從2015年的29萬7,800件，減至2022年的24萬5,499件，減幅近18%。

台灣新北市警察局曾設計「不要打架，打贏進法院，打輸進醫院」的預防犯罪宣導海報，以幽默詼諧方式，提醒民眾打架帶來的後果。（聯合新聞網提供）

但楊士隆提醒，數據本易造成官方和媒體、民眾各自解讀，前警政署副署長官政哲就曾表示，「官方犯罪統計與民眾治安感受呈現巨大落差」關鍵在於政府強調績效與數據統計，但民眾對數據無感，對治安感受、警察工作表現多以主觀感受評價。

針對警察維護治安的評價，民調顯示有73.1%台灣民眾表示滿意，但對警察工作滿意度自2019年即呈現下降趨勢，另外有54%民眾對政府強化社會安全網各項措施感到不滿。至於對「法官可公正公平審判刑事案件」評價方面，調查給出悲觀數據，僅有32.8%台灣人表示認同，顯示台灣社會對法官公正性仍存較高負面態度。

2018年4月，78名台灣電信詐騙疑犯被從菲律賓押解至天津國際機場。（視覺中國）

此外，在「 政府防制詐騙犯罪」一項，有53%受訪者感到不滿意，且滿意度逐年降低，表示台灣民眾對近年詐騙案件頻傳感到憂慮；另有高達八成台灣民眾不贊成大麻除罪化，其中61.2%完全不贊成，「有配套措施願意考慮」佔22.4%，現階段反對大麻除罪化的受訪者高達83.6%。

在該次民眾治安滿意度調查中，台灣民眾最有共識的是「故意殺害警察應判死刑」，民調結果有高達90.5%受訪民眾贊成殺警判處死刑，其中有高達55%民眾「非常同意判處死刑」，足見殺警案件引起社會大眾恐慌及反感甚深。