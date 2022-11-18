台版KK園區｜53歲男見工　一到面試地點即被囚禁　警救人影片曝光

真的抓不怕！台灣新北市警方再破一起「台版柬埔寨」囚禁案。



一名男子16日經由朋友介紹有賺錢的工作，前往新店一間旅館洽詢面試，沒想到卻被對方控制行動囚禁。

男子被嫌犯押往其他地點時趁隙報案，警方連夜在今天凌晨救出被害人，同時逮捕2名嫌犯。

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警方調查，16日陸姓男子（53歲）聽信朋友介紹有「賺錢的工作」，被通知帶著銀行帳戶存摺前往面試，豈料一到相約的地點卻被控制行動，並監禁在旅館內。

晚間10時許在新店被嫌犯轉移拘禁地時，趁隙向路人求救報案，警方獲報開始進行追查，直到17日凌晨1時許，被害人被帶到新店區中央路一間旅館，再趁隙傳訊給家人求救確定位置，家人立刻打110報案。

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新北警方獲知地點後立刻派遣10多名警力到場，在查證房客身分過程中，被害人陸男當場指控遭房內的陳男（20歲）與張男（21歲）控制行動監禁，警立刻將2人依涉嫌妨害自由現行犯逮捕。

警方在現場查扣毒品海洛因、注射針筒，K他命、毒咖啡包、摺疊刀及手機等證物，全案將依涉嫌妨害自由、毒品危害防制條例移送台北地檢偵辦，疑似涉及求職詐騙或買賣帳戶部分，將持續向上溯源查緝。

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