德國美女遠嫁台灣　為與老爺奶奶溝通苦練中文　終因一事忍痛離婚

德國女孩莎莉（Sally）19歲到台灣學習中文，意外認識一位準備前往德國慕尼黑學習德文的台灣男生，兩人後續也發展成戀人關係。



不過，莎莉跟隨丈夫來台灣後，漸漸發現兩人在心靈上無法產生共鳴，最後甚至走向離婚的結局。

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《不要鬧工作室》11日於YouTube上傳最新影片，莎莉接受訪問時提到，19歲的時候來台灣學習中文，當時的目的是為了之後能回到德國的航空業工作。

沒想到在台灣的期間，意外認識一位準備前往德國慕尼黑學習德文的台灣男生，兩年後兩人竟然在德國重逢，也因此開始交往談戀愛。

交往幾個月後，男生提議想帶著莎莉回台灣，而莎莉則表示「我只願意用老婆的身分跟你回去」，接著兩人就順利步入禮堂。

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莎莉婚後隨著丈夫搬到苗栗居住，並在當地經營德國手工甜點生意，為了能與老爺奶奶有良好互動，莎莉努力地學習中文，雙方相處非常融洽，公婆把莎莉當成自己的親生女兒一樣對待。

但是即便如此，莎莉認為和丈夫無法真正地了解彼此，雖然兩人的興趣相同，但就是無法在心靈上產生共鳴，因此爭吵的次數也越來越多。

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在莎莉生一場大病之後，她決定忍痛結束這段婚姻，「要擁有一個成功的關係，沒有什麼比建立深度的心靈連結，和了解彼此的感受還要重要，因為不管怎樣，我們都還是普通人啊」。

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