星雲大師舍利子圖曝光　網購平台現同款「人造礦石」真相原來係咁

星雲大師2月5日圓寂，13日舉辦圓寂讚頌典禮典禮結束後，前往台南大仙寺荼毘（火化），佛光山14日發文稱，星雲大師有「多到難以計數」的舍利子，沒想到竟有網民發現，在網購平台蝦皮有賣家竟以星雲舍利子照片，兜售高仿人造礦石。



台灣更有部分FB粉絲專頁一度以為是佛光山偷商家的圖片，一時輿論沸騰，目前相關粉專已經撤文。台媒《聯合報》則發現，該商家圖片疑似是P圖，網購平台上並無該商品。



佛光山14日下午則發出聲明強調：「人間社保證此張照片的真實性，無誤。目前原檔都保留著。」如果查不到源頭，應該去問轉載的粉專版主。

網絡上流傳的「蝦皮網」網頁顯示，賣家出貨地中國，標題為「各式高仿人造礦石（可當舍利子）」，照片疑似是擷取佛光山發出的星雲大師「舍利子」照，優惠售價人民幣30元至54元，但目前尚未售出。但台媒質疑該圖片疑似是仿冒，蝦皮網站也未搜到該商品。

佛光山開山星雲大師生前曾說「我沒有舍利子！」，但台媒《中時電子報》報道，據信眾轉述，星雲燒出逾25顆大小舍利子，星雲大師後將永久安葬於佛光山萬壽園。

佛光山14日發聲明稱，「大師不僅燒出舍利子，而且數量目前多到難以計數」，佛光山指出，大師舍利子色澤多為法乳般淨白，如他所坐的涅槃塔，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子。還有遺骨舍利、舍利花等，莊嚴無比。

星雲大師荼毘(火葬)後燒出大量舍利子：

不過針對佛光山公開星雲大師舍利子一事也有批評之聲。台灣資深媒體人黃揚明指出，星雲法師與佛光山妙熙法師都想讓民眾不必太過強調舍利子的信仰，但佛光山卻主動發新聞稿稱燒出許多舍利子，痛批「不顧師父叮囑，此為惡例」。

佛光山則澄清，並非佛光山主動提供，是了避免外界以訛傳訛，今早才主動說明，絕無宣傳師父舍利的意思。

據了解，星雲大師曾表示，他留下的365冊《星雲大師全集》，才是他的「法身舍利子」，希望信眾無需太執著於舍利子數量，《星雲大師全集》裡寫道「我們不可以太過強調舍利子的信仰，佛經不就是佛祖的舍利嗎？佛像不也是佛祖的舍利嗎？你信仰，到處都是舍利」。

台媒則整理，科學角度來看，舍利是由人的屍體經高溫火化後產生的。將遺骨在溫度攝氏600到1,600度之間進行低溫焚燒，骨頭內的碳酸鈣便有機會與人生前攝取的多種鹽類結合，燒結出漂亮的陶瓷狀結晶，即是舍利子。報道指出，但這個發生在高僧身上的現象，至今依然帶有宗教神秘色彩。

2月13日舉行星雲大師圓寂頌讚典禮，逾5萬信眾前來送他最後一程：

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