星雲大師荼毘燒出多彩舍利子　佛光山證實：淨白光滑圓潤，難計數

星雲大師2月5日圓寂，享耆壽97歲，佛光山13日舉辦圓寂讚頌典禮典禮結束後，前往台南大仙寺荼毘（火化），佛光山開山星雲大師生前曾說「我沒有舍利子！」，但台媒《中時電子報》報道，據信眾轉述，星雲燒出逾25顆大小舍利子，星雲大師後將永久安葬於佛光山萬壽園。



佛光山14日也證實此事，佛光山表示，「大師不僅燒出舍利子，而且數量目前多到難以計數」，佛光山指出，大師舍利子色澤多為法乳般淨白，如他所坐的涅槃塔，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子。還有遺骨舍利、舍利花等，莊嚴無比。



《聯合報》報道，佛光山指出，荼毘（火葬）儀式歷經3個多小時，佛光山弟子們在為大師整理舍利靈骨時，發現有許多清淨白皙，光滑圓潤，宛如珍珠般大小的圓形結晶舍利子，「有些散落、有些則坎在潔白的遺骨舍利中，更有無數小舍利子，數量目前都難以計算，令人驚豔。」

星雲大師荼毘(火葬)後燒出大量舍利子：

星雲大師曾說「我沒有舍利子」

佛光山指出，所謂舍利，是梵語的遺骨之意。通常指佛陀的遺骨，佛陀遺體焚化後結晶而成的固體物，如佛骨、佛牙、佛頂骨舍利、佛指舍利等。

《民視新聞網》則整理，科學角度來看，舍利是由人的屍體經高溫火化後產生的。將遺骨在溫度攝氏600到1,600度之間進行低溫焚燒，骨頭內的碳酸鈣便有機會與人生前攝取的多種鹽類結合，燒結出漂亮的陶瓷狀結晶，即是舍利子。報道指出，但這個發生在高僧身上的現象，至今依然帶有宗教神秘色彩。

佛光山表示，按佛教觀念來說，舍利形成原因，不是生理因素，也非食物結晶，而是日積月累長年修持，功德昭著的自然成就，是戒、定、慧三學熏修的成果。星雲法師燒出舍利子是其一生修持，利益眾生的功德自然感得的結果。

針對星雲大師生前說「我沒有舍利子！」佛光山則撰文稱，那是大師希望世人對佛法的認知應回到根本，而不是在有形、有相上求，不強調舍利子的信仰，「大師曾說過，只有道德才是取之不盡，用之不竭的寶藏；能夠求證空無的真理，更是究竟解脫之道。」

2月13日上午9時舉行星雲大師圓寂頌讚典禮，逾5萬信眾前來送他最後一程：

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據了解，星雲大師曾表示，他留下的365冊《星雲大師全集》，才是他的「法身舍利子」，希望信眾無需太執著於舍利子數量，《星雲大師全集》裡寫道「我們不可以太過強調舍利子的信仰，佛經不就是佛祖的舍利嗎？佛像不也是佛祖的舍利嗎？你信仰，到處都是舍利」。

2月6日佛光山弟子舉辦大師法體真身封龕典禮