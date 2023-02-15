情人節路邊遺留超大「百元鈔票金莎花」　網民：千元的話結果不同

昨日（14）情人節在台灣新北林口發生一宗趣事，網友在Facebook社團看見一則帖文，內容為一束百鈔金莎花束被遺留在路邊。帖文一出引發網友熱議，許多網友研判情人節當天這大花束背後肯定有個悲傷的故事，紛紛留言「今天又多了一個傷心的人」、「淡淡的哀傷」。



新北市林口警分局14日在Facebook社團「林口大家庭」發出一張照片表示：「14日受理到照片中的遺失物，拾得人表示是在林口國小附近拾獲，如果民眾有遺失該物品的話請與林口分局林口派出所聯絡，電話為0226011630。」

照片中就是一束超大「百鈔金莎花束」，至少80張百元鈔票（新台幣，下同）包著金莎朱古力，上方還有一隻Hello Kitty公仔與粉紅色蝴蝶結。

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此文一出立刻引起網友熱議，認為背後一定有悲傷的故事，花束才會被遺留在路邊，紛紛留言臆測「今晚多了一個傷心人」、「被拒收有點糟糕」、「完了求婚被拒」、「感覺有淡淡的哀傷」。

也有網友妙回「拜託快刪文，被老婆看到我就慘了」、「遺失者已哭，又被警員呼喚，更哭，情人節快樂」、「如果紅色換成藍色（台灣千元鈔票），結果可能大不同」。

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