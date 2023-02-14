情人節花卉經濟回暖　雲南昆明花市交易量達5642萬枝同比上漲40%

隨著2023年情人節到來，鮮花需求量短時激增。《證券日報》實地走訪被稱為中國花卉市場「風向標」和花卉價格「晴雨表」的昆明斗南花市，鮮花消費明顯回暖，鮮花銷量和價格雙雙上漲，是「煙火氣」回歸的重要體現。



2019年統計資料，每天有40多個品類、500多個品種的鮮花在雲南昆明斗南花卉市場交易；高峰時，每天有800萬到1000萬枝鮮花從這裡啟程，銷往50多個國家和地區，雲南擁有適宜的溫度和濕度，較長的日照和短暫的霜凍期讓這裡的鮮花常年不謝，一直以來都是中國最主要的鮮花種植區。(新華社)

情人節前夕，鮮切花供不應求局面再現，鮮花大類均價達到3.4元（人民幣，下同）/枝。KIFA（昆明花拍中心）數據顯示，1月24日至2月8日，鮮花交易量達5642萬枝，較去年同期上漲近40%。

斗南花市的部分商戶介紹：「價廉物美、形似玫瑰的小薔薇是近期的銷售爆款。按照每種薔薇顏色的不同為其取名，蕾絲、牛油果、流星等花名吸引了眾多消費者。同時，傳統的大紅色玫瑰依然保持最高價行情，價格基本維持在35元/束至70元/束。」

艾媒諮詢數據顯示，2023年中國鮮花電商市場規模預計達1279.1億元。（視覺中國）

在情人節的強勢帶動下，玫瑰和配花的行情都很亮眼，滿天星均價在44元/公斤左右，同比月初上漲16.78%。向日葵、洋桔梗和郁金香在終端市場也頗受歡迎。

隨著電商行業和物流體系的發展完善，斗南花市的物流體係不斷提速，從過去單一的公路運輸向航空運輸、高鐵運輸等多種運輸方式轉變。此外，微信小程序、直播等也帶動了鮮花逐漸成為日常生活消費品。

在上海的鮮花批發市場中，鮮花價格普遍上漲。（澎湃新聞）

上海的靈石路鮮花批發市場中的鮮花大部分正是從雲南昆明運來。批發市場內有商戶介紹，他們店的鮮花從雲南進貨，玫瑰居多，粉色玫瑰、碎冰藍玫瑰賣得最好。

有花店老闆表示，上海的花價跟著雲南走，「今年大家預測從雲南來的花比較貴，普遍價格也比較高。」在上海古玩城中，以前一百多元的花，現在漲價到兩百多元。

雲南鮮花市場銷售區域的擴大得益於物流業的發達。（視覺中國）

艾媒諮詢數據顯示，2023年中國鮮花電商市場規模預計達1279.1億元。近年來，鮮花企業業務不斷開拓，鮮花消費場景不斷多元，更多消費者被吸引。

同時，「讓自己高興」的悅己經濟亦成為鮮花消費新亮點，除了節日鮮花消費，家庭、個人等鮮花消費市場也在迅速擴大，有望成為鮮花市場的新增長點。

艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅在採訪中表示，昆明鮮花銷售區域的擴大得益於物流行業的發展，「隨著物流科技的進步，產自雲南的鮮花將能送到更多消費者手中。」