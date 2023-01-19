【這些機會】亞馬遜美女經理自爆想搵亞洲男友：唔介意人工低過我

近日一名在美國亞馬遜公司擔任專案經理的正妹諾菈（Nora）赴台旅遊，體驗台灣傳統文化及品嘗美食，還想體驗台灣在地的約會文化，並透露自己驚人的年收入，直言「不在乎未來男朋友的薪水」。



住在美國舊金山灣區的諾菈，日前與友人赴台觀光，她接受《不要鬧工作室》訪問時表示，自己從小在灣區生活，就與許多亞洲人一同成長，很多朋友的家人也是來自台灣，因此好友一直想找機會帶她來台灣觀光。

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直到今年初，她找到機會與好友赴台觀光，短短幾天內她就參觀了故宮、台北購物、泡溫泉，也體驗了人生「最痛苦的一次」按摩。

連珍珠奶茶她都喝出心得，她認為「台美手搖飲最大差異就是珍珠，三藩市的茶算好喝，但以珍珠的品質來說，台灣真的好很多，且在這裡便宜的飲料店，珍珠也相當美味」。

諾菈分享訪台期間，發現台灣民眾都相當友善，「就算我的中文講得不好，大家都很樂意幫忙、態度也很禮貌」，相比她前幾個月去法國旅遊的經驗「在那邊如果妳法文說的不完美，有些人對你態度就會很差」。

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最後，諾菈提到自己目前擔任亞馬遜公司專案經理滿6個月，年收入上看6位數美金（最低約港幣78萬），談到感情話題她表示「我也不在乎未來男友的薪水，不在意對方賺得比我少」。

且諾菈過去經驗也傾向跟亞洲男生交往，因此在台灣這段時間想體驗在地的約會文化，她也分享「剛好今天就會跟網路上聊一個禮拜的亞洲男生見面，若一切順利，搞不好還可以帶對方回美國看看」。

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