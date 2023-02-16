長榮航空驚傳飛行途中駕駛艙窗戶破裂　執飛未即返航遭疑飛安

長榮航空（EVA Air）14日上午一班從曼谷飛往阿姆斯特丹的班機，在曼谷起飛約莫一個多小時左右，驚傳機艙前方玻璃破裂，玻璃出現大片蜘蛛網狀，幾乎整個機艙玻璃左方視線都受阻，怵目驚心，惟航班選擇繼續飛行，並未返航，遭質疑是否有飛安疑慮。對此，台灣民航局證實有收到通報，目前正在調查中。



長榮航空表示，BR75曼谷飛往阿姆斯特丹航班為波音787-10機型，機身編號B-17801，航班於台北時間14日下午2時50分起飛後，機長於下午4時10分發現駕駛艙玻璃有裂痕情況，並依照標準作業程序評估，確認無影響飛安之疑慮，在保持密切監控下繼續飛航任務，航機已於台北時間15日凌晨3時22分安全降落在阿姆斯特丹史基浦機場。

長榮航空表示，該航班共載有337名旅客，前艙飛行員4名、空服組員14名，長榮航空並於航機抵達史基浦機場後，立即安排機務人員進行維修，考量維修需時較長，已取消原定回程航班載客服務，並協助旅客簽轉至其他航空公司。

在知名航空服務調查機構Skytrax2022年全球最佳航空公司排名中，長年居於前十的長榮航空，從前一年的第7名下跌至第18名。（Getty Images）

台媒引述資深飛行教官于皓瑋說法，稱飛機的飛行高度約莫3萬6千英尺，機艙外的氣溫約攝氏負63度，因此座艙玻璃會自己加溫，不會結霧，另外由於飛行時速高達1,000公里，風速很強，駕駛艙的玻璃都是雙層玻璃，且前擋的玻璃硬度比兩側還要來得更硬。

「理論上來講，應該不太會發生破裂的情況」，于皓瑋表示，過去確實有遇到同僚因為窗戶被鳥擊而破裂，又或是在地面上時，被碎石撞擊，當下雖然沒有立刻產生裂痕，但會造成玻璃硬力變差，飛行時就可能出現破裂的狀況。

于皓瑋補充，飛行時若發生玻璃破裂等異常狀況，機師都會立即查緊急處理手冊，一切按程序走，若確認沒有影響飛行安全，確實會繼續執飛。此外，飛機若要返航也會很麻煩，主要是因為飛機起飛時都是滿載油的狀況，載重較重，但落地時需要比較輕一點，有時還得要在空中盤旋兩至三個小時，先把油用掉，讓飛機變輕，才好降落。