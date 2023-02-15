聯航客機剛起飛即高空急墜1400呎　驚魂60秒險墜海　乘客尖叫求救

【飛機失事／航空事故】美國聯合航空（United Airlines）一架波音777-200客機發生恐怖事故，該客機於夏威夷起飛後不久便突然急速下墜，60秒內下降超過1400英呎（約430米），相當於142層樓，更幾乎墜入太平洋海面，期間機艙乘客感到生命威脅，傳出尖叫求救聲。幸好客機於距離海面只剩775英尺（約240米）時恢復控制，未有造成傷亡。



美國聯合航空（United Airlines）一架波音777-200客機於夏威夷起飛後不久便突然急速下墜。（資料圖片）

綜合外媒報道，事發去年12月18日，當時正值暴風雨，聯合航空1722號航班在夏威夷卡胡魯伊機場（Kahului Airport）啟程飛往三藩市。當飛機上升至2200英呎（約670米）時，突然失控並以近每分鐘8600英尺（2621米）速度，急速下墜1400英尺（約430米），過程不足60秒。直到距離太平洋海面僅775英呎（約240米）距離時，飛機才重新受控，幸免於墜海危機。

經歷了1分鐘空中驚魂的乘客威廉斯（Williams）憶述猶如坐過山車的經歷，指飛機起初還正常飛行，但突然向下急速俯衝，機上乘客感到有生命威脅，均發出尖叫求救聲，大約8至10秒後，飛機又再次急速爬升，最後恢復正常飛行。

FlightRadar24數據顯示了客機當日行程。（網上圖片）

聯合航空發言人周一（2月13）回應傳媒查詢表示，飛機降落三藩市機場後，機師提交安全報告，公司也與美國聯邦航空總署（FAA）及國際航空公司飛行員協會（Air Line Pilots Association）調查事件。聯合航空又指，2名機師總飛行時數約2.5萬小時，後來都接受了額外培訓，強調「安全是首要任務」。