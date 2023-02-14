長榮航太員工檢修飛機高處墮下昏迷　勞檢處勒令停工將依法裁罰

台灣長榮航空集團旗下的長榮航太科技股份有限公司（下稱長榮航太）發生工業意外，一名飛機維修員日前檢查飛機尾翼時，從8米高處墮下重傷昏迷，目前仍留醫深切治療部。

桃園市政府勞工檢查處指出，檢查後發現該維修平台開口處防護不足，加上未使用安全帶，導致意外發生。目前已勒令該區停工一個月，將依法裁罰長榮航太3至30萬元（新台幣，下同）。



長榮航太證實，一名工程師2月9日上午執行航機垂直尾翼外觀及結構檢查，橫向移動時於平台開口處不慎踩空，由於工程師未確實將安全帶掛好，導致墮地受傷。現場同事發現後立即將傷者送院。

長榮航太表示，除了會負擔相關醫療費用外，也會派人於醫院協助照料以減輕傷者家屬的負擔，希望他能早日康復。

長榮航太有員工檢修飛機時從高處墮下昏迷。（長榮航太官網）

桃園市政府勞工檢查處指出，該名57歲員工在進行飛機尾翼外觀、檢查作業時，從8米高的維修平台墮地。目前，傷者已完成胸部、腦部手術，仍然昏迷，留醫深切治療部觀察。

勞檢處表示，目前已要求停工一個月，待復工計畫回報後再進行現場查核、書審才會同意復工；而目前也將依照《職業安全衛生法》裁處3至30萬元，長榮航太也須依《勞基法》給予勞工補償。

民航局指出，長榮航太有依規定通報，也有依照勞檢規定通報勞政主管機關，因事件在維修作業時發生，當局會派員查看，檢視整體維修流程。

據了解，民航局即日起將派人到其他航空公司現場督察，查核是否有落實遵守相關安全作業規定。