台灣開關｜港人自由行明開放　港媽與子分隔3年終可見面

台灣2月20日（周一）上午9時起開放港澳人士自由行赴台旅遊，同步開放網絡申請簽證，雲端申請赴台停留簽證。台媒中央社報道指，有港人計劃3月下旬赴台，探望因疫情而分隔3年未能見面的兒子。



報道指，港人區太太表示，兒子移居台灣多年，在當地有固定工作及已經結婚，以往區太太每年到台灣4至5次探望兒子及旅遊。她上一次赴台灣是2019年12月，本來計劃2020年春節再赴台，但疫情突然爆發，想不到一隔便是3年不能赴台灣。

區太太解釋，因為兒子工作忙錄，即使早前台港入境都不需要隔離，兒子也無法抽空返港；她本來想參加旅行團或申請探親簽證赴台，但最後決定還是等台灣政府放寬港人自由行赴台，行程能更「自由暢快」。

《香港01》記者向台灣衛生福利部疾病管制署查詢，雖然台灣早前宣布在2月20日起室內不強制戴口罩，但是由於入境旅客需接受「0+7」防疫規定，故在這8日期間外出時仍需全程配戴口罩。（《聯合報》）

區太太說，這3年靠視像通話才知道兒子是胖了還是瘦了，有時隔著屏幕摸摸兒子的臉，一解思念之情，但都不及見到兒子真人，感覺其溫度。區太太還興奮地說：「以後想來（台灣）便來」。

此外，有台灣移民顧問公司負責人表示，有申請移台及已獲批居留的香港客戶，對恢復港人自由行赴台很開心，他們在疫情期間未能赴台辦開戶等手續，一直延遲赴台，現在正好有機會赴台辦手續，順道再感受一下台灣，決定是否真的移台。