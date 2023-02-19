台灣南投縣發生黎克特制5級地震　氣象局研判與921大地震無關

2月18日晚上11時49分，台灣南投縣鹿谷鄉發生黎克特制5級地震。

台灣地震測報中心表示，成因主要是破碎帶地震，每隔幾年南投都會有類似規模的地震發生，研判與921大地震沒有直接關聯，2周內可能會發生3至4級餘震。



台灣中央氣象局地震測報中心消息，本次地震深度18.2公里，震央位於南投縣政府南南東方23.4公里（位於南投縣鹿谷鄉），最大震度南投縣、雲林縣、彰化縣4級。

2月19日，地震中心召開記者會說明，本次5級地震深度主要在破碎帶，距離921大地震震央約20公里，且地震深度差較多，因此判斷與921大地震沒有直接關聯。

同時，本次地震與921大地震呈現斷裂面的型式不同，地震斷層活動潛勢各處不同，氣象局會24小時持續監測。

地震中心表示，921大地震後，每隔幾年南投都會有類似規模的地震。過去2年，全台地震活動比較頻繁，提醒民眾應加強防範，做好防震準備。

2月18日晚上11時49分，台灣南投縣發生黎克特制5級地震。（台灣中央氣象局）

另據氣象局最新資訊，2月19日上午7時32分發生黎克特制4.6級地震，地震深度52.7公里，震央位於宜蘭縣員山鄉，最大震度宜蘭縣3級。

地震中心表示，該地震原因與菲律賓海板塊隱沒歐亞板塊有關，該地區偶爾會有這樣的能量釋放，預估未來餘震影響不大。

1999年9月21日，台灣南投縣發生黎克特制7.3級地震，震源深度8公里，全台均有明顯震感，後稱為921大地震。台灣內政部社會司2001年統計數據顯示，921大地震共造成2454人罹難，50人失蹤，過萬人受傷。

除了人員傷亡慘重，921大地震亦導致交通設施、堰壩及堤防等水利設施，電力設備、醫院、學校、政府機關等公共設施嚴重受損，更引發大規模的山崩與土壤液化災害。