國台辦：民進黨仍禁大陸居民赴台不得人心　願同國民黨良性互動

國台辦周三（22日）舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局迄今仍然禁止大陸居民赴台交流、旅遊，不得人心，並指應盡快排除兩岸交流往來的障礙和干擾。對於國民黨副主席夏立言一行訪陸，她表示，大陸願在既有共同政治基礎上，同國民黨加強高層往來。



自2月20日起，台灣開放港澳人士赴台個人遊並取消跟團限制，但仍限制大陸游客赴台，陸委會稱因大陸「疫情不透明」且尚未開放赴台團隊遊和個人遊。對此，朱鳳蓮表示，大陸疫情防控工作進入新階段，包括旅遊在內的經濟和社會生活正在快速全面恢復正常，這是有目共睹的事實；民進黨當局迄今仍然禁止大陸居民赴台交流、旅遊，所謂「疫情不透明」不過是他們編造的藉口。民進黨當局對兩岸人員往來和交流實行禁限封堵，違背兩岸同胞願望，不得人心。

兩岸航線航班方面，朱鳳蓮表示，大陸方面大力支持兩岸航空業者大幅增加航班，由航空公司自主動態優化航班安排。2月13日至19日，兩岸航線執行客運航班共214班，較1月8日前的每周不足百班增加不少，但相較於2020年前每周最高890班的兩岸定期航班，目前的運力難以滿足兩岸民眾需要。特別是在民進黨當局單方面限制下，目前大陸僅有北京、上海、廈門、成都4個兩岸直航航點，總體上兩岸往來仍然相當不便。

2月1日，大陸航空主管部門循兩會協議聯繫渠道促請台方優先恢復廣州等16個兩岸直航航點，迄未得到正面回复。朱鳳蓮表示，希望民進黨當局以兩岸同胞福祉為依歸，盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。她又提到，新年伊始，陸方向台灣主要工商團體發出新春賀信，邀請來大陸參訪、洽談合作，得到熱烈回應；現在兩岸疫情均已和緩，應盡快排除兩岸交流往來的障礙和干擾。

訪陸期間，夏立言（左）與國台辦主任宋濤會晤。（微博@國台辦發布）

另外，夏立言一行日前訪問大陸後表示，感受到了兩岸關係有「春暖」氣息，但也提到是否「花開」須兩岸雙方共同努力。朱鳳蓮表示，大陸願意在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士開展交流對話，共同推動兩岸關係和平發展。陸方的態度非常明確，只要民進黨當局放棄「台獨」分裂立場，回到「九二共識」政治基礎上來，兩岸協商談判即可恢復。

對於與國民黨關係，朱鳳蓮表示，夏立言率團來訪，是今年國共兩黨交流往來的一項重要活動，也是在新冠疫情防控進入新階段後，推動恢復、擴大兩岸交流合作的具體實踐。大陸願在既有共同政治基礎上，同國民黨加強高層往來，鞏固增進政治互信，保持良性互動，順應兩岸同胞願望，深化包括青年在內的各層級、各領域交流合作，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。