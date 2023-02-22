柯文哲清明節後訪美　定調「兩岸和平、台灣自主」

台灣總統大選將於2024年1月舉行，甫在今年1月卸下台北市長身份的民眾黨主席柯文哲，被視為左右大選結果的關鍵第三人。柯文哲目前擬定四月上旬出訪美國，並將主題定調為「兩岸和平，台灣自主」，後繼將對中美台情勢採取「強國等距」論述。



隨著大選倒數不到一年時間，台灣媒體針對朝野政黨指標性政治人物支持度的各式民調近期湧現，民眾黨主席柯文哲獲得支持度則有揚升態勢，粗估已達20%。根據民眾黨規劃，柯文哲訪美行確定在今年4月、清明節後登場，最晚會在4月10日出發，行程不超過三周，預計拜訪美國華府、紐約、波士頓等城市，及幾個台北市姊妹市，其中也將會見國務院、國安會、國會議員友台小組、智庫、僑界等單位，幅度橫跨美東、美西。

據悉柯文哲有意將訪美行主題定調在為「兩岸和平，台灣自主」，這同時也是民眾黨在外交政策白皮書的主張。

民眾黨主席柯文哲去年8月就佩洛西訪台一事表態，指「台灣要保持自己的主體性，我們和美日交好，卻不必與中國交惡。台灣應該左右逢源，而不是左右為難。」（Facebook／柯文哲）

有消息人士指出，柯文哲有意將此行定在「兩岸和平，台灣自主」，對中美台情勢會採「強國等距」論述，訴求台灣利益優先，不向中美傾斜，底線是在兩岸不交戰的情況下，力求和平止戰。但即便主張不求戰，仍須做好國防整備，一旦開打也不畏戰。

民眾黨秘書長周台竹表示，「兩岸和平，台灣自主」是民眾黨外交政策白皮書的主要主張，一句話涵括兩岸和國際關係，在兩岸和平上，民眾黨主張必須竭盡所有力量止戰，畢竟要是沒有和平，其他經貿發展也都不重要；除了和中保持交流管道外，國防上也要與美國合作建構防衛能量，「備戰目的是防止兩岸戰爭的發生。」

至於何謂「台灣自主的精神」，周台竹解釋道，台灣夾在中美兩大強權之間，很多東西求取平衡點，並適度發聲，民眾黨認為要以台灣利益優先，不向強國傾斜，但實際論述如何讓三方接受，絕對是最大的考驗。

此外，台北政壇傳聞柯文哲此行趕在美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）訪台之前，是為中美台關係可能「解方」進行申論和驗證，周台竹否認此類說法，稱沒有特別要趕在誰訪台之前出行美國的考量。