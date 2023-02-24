日智庫兵推美日台慘勝　中方敗於補給鏈被斷、聯軍取得台海制空權

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今（24）日引述智庫兵推結果指出，若日本和美國介入台海戰事，或許能防止北京當局奪台，但要付出兵力和設備等非常慘重的代價。兵推結果顯示勝敗關鍵在於中國的軍事物資補給中斷，台海制空權最終由美、日取得。



日本「笹川和平基金會」（Sasakawa Peace Foundation）在兵棋推演中發現，日本將失去多達144架戰機，自衛隊傷亡將達2500人，美國則可能喪失400架戰機、上萬官兵死傷；但美日將可阻止北京奪台。

這次為期4天的兵推於今年1月21日結束，內容想定為北京試圖在2026年發起兩棲作戰奪台。參與兵推人員約30人，包括前日本自衛隊軍官及美、日的學者和研究人員。

圖為日本海上自衛隊新建神盾驅逐艦2022年11月16日或19日在夏威夷周邊太平洋海域進行彈道導彈攔截測試情形。(日本海上自衛隊Twitter)

在兵推過程中，日本、美國和台灣軍隊聯手對抗中國。解放軍建立一座能部署所有空中武力、潛艦和水面艦艇的前線指揮中心；美軍則派核動力航艦和先進戰機到台灣一帶作為因應。

推演設定日本首相宣布進入全國緊急狀態，並允許美國使用自衛隊基地和沖繩、九州的民用機場。如果真實世界發生台海衝突，即使日本未直接遭中國軍事攻擊，也可援引集體自衛權，派遣人員與美國合作。

美日多有聯合演習機制，美軍補給艦（右）為日本伊勢號補給。（網上圖片）

兵推過程，日本得知中國打算攻擊美軍使用的自衛隊基地後，將衝突視為「存亡威脅」，日本海上自衛隊船艦與航空自衛隊的F-35戰機以飛彈攻擊中國軍隊而參戰。

推演最後顯示中國會在美日聯手之下被擊敗，整場衝突會在2週多的時間內告終。中國軍方補給鏈被斬斷，美日聯軍取得台灣空域控制權後，給予中方最後一擊。

整體來說，中國在推演中會失去156艘作戰艦艇，包括2艘航艦，還有168架戰機和48架軍用運輸機，死傷官兵超過4萬人。

這次推演的啟示為即使中國軍方奪台以失敗告終，但台灣、日本和美方的人員和物資損失也會相當慘重。台灣軍隊會有1.3萬人死傷或被俘，損失18艘軍艦、200架戰機；美方傷亡達1萬700人，損失19艘艦艇和400架戰機；日本自衛隊損失15艘艦艇和144架戰機，包括含F-35和F-2，日本基地遭中方打擊造成自衛隊2500人死傷。平民傷亡人數則在數百人到上千人之間。

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）去年也曾執行一系列推演，模擬兩岸於2026年發生衝突。今年1月公布的推演結果顯示，在24種假想情境裡，中國大多未成功奪台，但即便在基本情境中，日本都會損失上百架戰機和26艘船艦。

笹川和平基金會及戰略暨國際研究中心的兵棋推演，都是以相關國家現有軍火庫和武力去推測2026年可能發生的衝突。意即如果中國大幅提升軍力，2026年發生衝突的實際結果可能會有所不同。

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）1月9日發布台海兵推報告《下一場戰爭之第一戰》。（報告封面截圖）

有鑑於北京正急速建設軍力，有些專家認為西太平洋地區的軍事平衡將於2025年偏向中國，尤其中方還努力打造核武庫。

根據日本防衛省去年公布的年度白皮書，美國目前擁有3800枚核彈頭，中國則有350枚。此外，中國擁有278枚可瞄準日本的中程和中遠程彈道飛彈。

笹川和平基金會的高級安全研究員渡部恒雄表示，「我們必須在力所能及的時候，為慘重損失做好所有可能的準備」，「中國會千方百計避免與美國一戰。中國很有可能試圖在沒有任何實際軍事衝突的情況下統一台灣」。