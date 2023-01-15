美國兵推報告獨漏圍台軍演？2024台灣大選走向「倚美和疑美」之爭

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）星期一（1月9日）公佈針對24種情境的系列兵棋推演報告，基本結論是若中國人民解放軍2026年攻打台灣，其海軍將全軍覆沒，美國、日本和台灣則會慘勝。



本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載，作者為溫偉中。



美智庫兵推2026年台海戰爭：美2艘航母被擊沉 解放軍萬人戰死

這份報告連日來持續引起討論，我上網瀏覽了165頁的報告之後，最大疑問是：為何獨漏圍台軍演？兵推是從去年8月至9月開始進行，怎能沒看見剛出現的「房間里的大象」？

就在去年8月初，時任美國眾議院議長的佩洛西在北京強烈反對下訪台，解放軍隨後啓動圍繞台灣本島六大區域的軍事演訓行動，四枚導彈飛越台灣上空，大批軍機和軍艦越過海峽中線形成新常態。

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）1月9日發布台海兵推報告《下一場戰爭之第一戰》。（報告封面截圖）

許多學者指出，這場台海危機至今尚未解除。因此，既然解放軍已向全世界示範，這就是大陸最可能採取的攻台情境之一，為何連兵推也不去具體和深入探討如何回應？

比較合理的答案：很可能依然無解，不然就是還在思考中。



回顧8月台海危機，北京是在自身法律定義的領海展開圍台軍演，因此美國航空母艦也只能避而遠之；更別說美國當時還被視為理虧的一方，找不到軍事介入的合理性。



許多台灣人都希望知道，一旦類似危機重演，包括現任眾議院議長麥卡錫訪台，華盛頓是否已經準備好回應北京預料更激烈的軍事行動？

CSIS是在華盛頓的跨黨派智庫，對美國政府的決策很有影響力。台灣有評論員指出，撰寫和發表報告的三名戰略專家，並非中國大陸研究專家，也不會說華語。他們能否理解兩岸關係的複雜程度、從華人的思維出發，甚至揣摩中共領導人習近平的想法？難免令人存疑。



比方說，兵推提到台海開戰時，解放軍會先攻擊日本的美軍基地。許多評論員對此感到不可思議，北京會這樣魯莽行事嗎？中美都是核武大國，直接向對方開戰，難道是要發動世界大戰、毀滅人類嗎？



容我如此形容，美國智庫學者「飛象過河」的戰爭情境，是在下象棋；而北京在圍台軍演展現的手法是在下圍棋，鎖定台灣「圍點打援」。

解放軍若再以演習的名義，划定禁航區展開圍台軍演，封鎖天然氣供應超過兩星期，台灣雖有大量武器有如「刺蝟」，在缺電、北京圍而不打、美國找不到軍事介入理由的情況下，應當如何回應？



熟悉兵棋推演的學者說，兵推可比模擬考，重點並非推演結果，而是設計目的和過程。出資的基金會和支持項目的美國國防部，是出於美國國家利益，請專家研究不同戰爭情境，希望在過程中發掘本身的缺點，尋求克敵之道，並進一步探索科技與裝備需求，調整政府決策方向。

兵推報告因此建議，台灣應投資更多小型武器，如便攜式標槍和毒刺飛彈，並在開戰前儲備更多軍火；美國應強化在日本和關島的空軍基地，要多部署遠程反艦導彈。



針對這份兵推，中國大陸國台辦發言人馬曉光批美國智庫販賣中國威脅論，要把台灣變戰場；大陸的做法是要阻止美台勾連升級，維護兩岸和平穩定。台灣陸委會則反駁，中共不放棄對台動武，持續對台軍事恫嚇，脅迫台灣接受其錯誤的框架定位，才是台海不安的根源。



學者指出，美國近來頻繁兵推，顯示已認真思考台海衝突並著手準備。不過，台灣民間也已開始反思，靠美國能保台嗎？當美國在政治和軍事上持續加碼挺台，兵推中找不到兩岸對話和談判的元素，這樣會讓台海更和平，還是走向兵凶戰危？

新華社發布解放軍艦艇5日抵近台灣本島演訓的相片，遠方艦艇為台灣蘭陽艦飛彈巡防艦。（新華社）

在台海局勢持續緊張的背景下，2024年台灣總統選舉的選戰即將在年中前開打；與往年的統獨辯論有別，這場選戰的主題，已逐漸走向和平與戰爭、疑美和倚美之爭。



民進黨過去靠「抗中保台」在選戰中無往不利；但經歷去年台海危機後，台灣人已逐漸認定，抗中不能保台。民進黨的可能總統人選賴清德，最近改用比較溫和的「和平保台」口號，但強調依然要抗中，並呼籲不能讓疑美論成為社會共識。



國民黨則強調要備戰也要對話，可能總統人選侯友宜最近強調，台灣人絕對不能成為強國的棋子，被解讀為「疑美」，要在中美之間維持等距交往。

2022年台灣九合一大選，蔡英文為陳時中、林佳龍等民進黨候選人站台時，主打「為台灣挺身而出」。（Facebook／陳時中）

倚美抗中，能讓台灣永葆和平、不在強權下屈服嗎？疑美和中，能讓台灣人不當強國的棋子、走出和平之路嗎？



到底疑美還是倚美，才能引向和平、遠離戰爭？12個月後，台灣人將在投票箱做出最後抉擇。