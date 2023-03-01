日媒披露「台軍多間諜」　九成台灣退役軍官向北京提供情報

日本媒體近日連載報道，指台灣軍方「腐敗已成為常態」，九成的台灣軍官退役後前往中國大陸提供軍情換取金錢，示意「台灣目前最大的問題就是軍隊中有很多協助北京的間諜」。



日媒專欄「迫真」自2月28日起以「台灣未知的真面目」為題連載系列專題，首篇報道「潛伏在台灣軍中的死角」，次日第二篇則提及北京利用代理人操縱台灣輿論。

首篇報道引述台灣軍方消息人士指出，高達九成的台灣軍官，退役後前往中國大陸，以提供台軍情報換取金錢，腐敗已成為常態，稱「台灣目前最大的問題就是軍隊中有很多協助中國的間諜」。

在台灣退役軍官間諜化的部分，一位化名為鄭宗賢的50多歲退役軍官在報道中現身說法，自稱在2010年代於軍中服役，退役後在中國大陸經營餐廳，以提供台灣軍事情報換取特殊待遇，但鄭宗賢宣稱在離開軍隊後，能提供的情報愈來愈少，利用價值愈來愈低，經營的餐廳此後受到大陸當局的騷擾被迫關閉。不過，鄭還是向日媒表示「即使如此，還是喜歡中國，毫無怨恨。」

報道指出，目前台灣軍隊建置17萬員，軍官等幹部仍以「外省人」居多，歷屆「國防部長」也幾乎被外省人壟斷。報道引述軍方消息人士指出，在有事之際，這種軍隊根本無法與解放軍作戰，高達九成的台灣軍官，退役後前往中國大陸，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態，鄭只是其中一人而已。

圖為2019年蔡英文檢閱台灣漢光35號實兵演習。（Facebook@蔡英文）

報道提到，台灣退役將領與卸任立委涉嫌共諜案的多起案件，一名退役陸軍表示，軍隊中還有很多間諜在協助北京，這是台灣目前最大的問題，美國長期以來對台灣軍售和提供援助持謹慎態度，也是因為擔心情報流向中國大陸。

儘管蔡英文從7年前上任後即著手台軍改革，但有軍事評論員表示，對於蔡英文的改革方案，軍方始終保持抵抗的態度，這名專家並指出「蔡英文未能控制軍隊」。