華航遭匿名勒贖　林志玲、徐若瑄、郭台銘等名流個資疑外洩

個資隱憂無所不在，中華航空驚傳遭匿名網絡勒贖，雖立即報警並通報主管機關應變，但依舊傳出多名政商名流會員資料被披露於外國論壇，包括台灣副總統賴清德、台積電創辦人張忠謀、鴻海集團創辦人郭台銘、藝人林志玲等人都受到波及。截稿為止，台灣民航局僅稱已前往華航進行行政檢查，並請該公司陳述意見，尚未寄出開罰。



據台媒報道，中華航空（China Airlines）今年1月初收到匿名網路勒贖信件，儘管公司於第一時間報警及依法通報主管機關，並採取防禦應變措施。但寄信者疑不滿華航報警，陸續在國外相關論壇揭露會員資料，名單鎖定台灣政商界名人，包括台灣副總統賴清德、交通部長王國材、台積電創辦人張忠謀、鴻海集團創辦人郭台銘、藝人徐熙娣、林志玲、徐若瑄等人都入列。

華航是時表示，因涉及資料名單不少為名人，且部分資料與公司資料庫不盡相符，尚無法確定是從公司系統流出。台灣民航局則要求華航說明事件始末，全面檢視系統安全，並針對應變處理、善後措施及未來強化作為等提出改善報告。

中華航空驚傳遭網路匿名勒贖，儘管緊急應變，但依舊傳出會員資料外洩情事，案件正待調查中。（資料圖片）

另一方面，外傳台灣民航局就此將依《個人資料保護法》開罰華航最高新台幣20萬元（約合5萬港元），惟民航局尚未證實有開罰情事，僅稱上月已邀集資訊專家前往華航進行行政檢查，並請華航陳述意見，至於裁罰金額則未證實。

華航則表示，日前接獲匿名網路勒贖信件後，已立即報警及依法通報主管機關，配合警方追查事件及釐清原因。該公司尊重主管機關裁罰，也將持續嚴格落實個資保護，提升資安品質，強化資通安全。對於所涉個資事件造成的紛擾及社會關注，表達最誠摯歉意。