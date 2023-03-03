台灣中研院士吳玉山評解放軍攻台變項　「別用小框架看毀滅大事」

台灣海峽近年成為全球繼俄烏戰爭之後，最引世人憂慮的衝突熱區已是共識，台灣中研院院士吳玉山針對台海爆發戰爭的條件，以及俄烏戰爭給予北京的參考提出看法。吳玉山認為台海戰爭爆發與否，取決於北京如何判斷統一效用、中美台三方軍力比拼，尤其是美（聯）軍援台程度，以及北京如何評估因發動戰爭帶來的損失，又所能承受的最大損失極限值為何。



台灣中央研究院政治所2日舉辦學術活動，由中研院院士、政治所研究員吳玉山發表「共軍是否攻台：一個分析框架」演講。吳玉山開場即以好萊塢電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up）為引，稱劇中人物從總統、政客到主播等角色，對足以令生物滅絕的彗星撞擊地球事件，竊以政治算計與商業利得的態度敷衍回應，「都是用很小的框架去看待毀滅的大事」。吳玉山話鋒一轉，指如今中美與台海的局勢發展，也讓台灣面臨到了「要不要抬頭看」的時候。「台灣縱使刻意不去想，美國也不會讓台灣閒著，近年各方一直在討論兩岸軍事衝突可能性、發出各種戰爭時間點的研判，但不管什麼時間點，戰場都會是在台灣」。

台灣中研院院士吳玉山（中）認為兩岸軍事衝突風險陡升，台灣政府業已在做「臨戰狀態」的準備。（資料照片，中華民國國際關係學會供圖）

在長達一個半小時的演講中，吳玉山先以台灣政府近年的一些「暗示性」作為，點出台海戰爭的可能性早已提昇的事實，只是台灣社會承平日久，未有感知。吳玉山認為，在回應兩岸軍事衝突風險提高方面，台灣不是沒有反應，民進黨政府近年一直都有在做「臨戰狀態」的準備。

諸如2019年通過國安五法、制定《反滲透法》，大幅加強對中國大陸的國安措施；蔡英文2022年底宣佈義務役從現行的四個月延長至一年，預計2024年元旦生效；再到今年民進黨政府擬修改《全民防衛動員準備法》為《全民防衛動員法》，新增「訊息傳播動員準備方案」、「金融外匯動員準備方案」與「資通訊動員準備方案」，又將「精神動員」改為「教育動員」，並增強「動員準備階段」的實體作為。

吳玉山指出，從上述台灣政府的作為，都可以感受是為「臨戰狀態」預做準備，只是在政治傳播上沒有與戰爭直接聯繫在一起，停留在只有以「國安威脅」為說法，以致承平日久的台灣社會未能感受戰爭可能性已經提高。

對於中外學政界頻頻發出台海戰爭爆發時間點的預測，吳玉山提出一套台海戰爭的計算公式回應，概念上將台海爆發戰爭（主要指北京對台發動戰爭）的或然率，視作三大主要變項加乘的結果，三大變項分別是「統一效用」，內含北京評斷和平統一的可能性、解放軍軍力之於台灣軍力聯合美軍援台及美軍參戰的可能性，以及中方因發動戰爭所帶來損失與其所能承受的最大損失評估。

美國軍力指數報告指出，中國大陸武統台灣能力升高。（資料圖）

首先，「統一效用」指涉中共領導人對於達成統一的意願，並指其反應強度會隨領導人在執政五年周期上的位置而有所變動，也隨其任期將屆而增加；當北京領導層認為和統可能性越大，發動戰爭進行武統的可能性越低，反之當和統可能性不存在時，發動戰爭的風險便會大增，此即統獨與和平存在互動。

其次，在北京評估中美台三方軍事衝突的過程中，必然從俄烏戰爭獲取經驗，這在過去一年中外多場不同機構進行的兵推可以獲得相關資訊。但對於美國會否複製烏克蘭經驗軍援台灣，又或是否直接參戰的問題，吳玉山則回歸圍繞華府「戰略模糊」與「戰略清晰」之辯。

吳玉山認為戰略模糊實為華府對兩岸的兩面嚇阻，即美國不確定直接軍事介入台海戰爭，以同時嚇阻北京與台北。在此情況下，由於北京不確定一旦攻擊台灣，美國是否來援，使其必須納入美軍因素，從而嚇阻其動武；台灣方面也肇因美軍來援的不確定性，使其不敢挑釁北京，例如宣佈台獨。

拜登就任後，多次遣美國軍艦通過台海，數度引發中國國防部與解放軍東部戰區的強烈抗議。（美國第七艦隊官網）

然而，在雙方軍力對比不斷往有利北京方向移動、歐洲有事（俄烏戰爭），以及解放軍動武疑慮增加的情況下，吳玉山認為，美國政府如拜登（Joe Biden）多次以口頭方式表態增強參戰意願，基本顯示美國政府已經有感軍力平衡上的固有嚇阻之功已有不足，才以增強參戰意願為嚇阻推力。

最後，就俄烏戰爭是否對台海軍事風險產生「間接示範」作用，吳玉山表示，俄羅斯在烏克蘭戰爭中的經驗，對於北京衡量「統一效用」與和統可能性不生影響，但俄羅斯領導階層對於俄軍能力估計過高，對於烏軍能力估計過低，且對西方國家不直接介入的軍援所生影響估計過低，因而導致俄軍戰士不利的情況將深刻啟示北京。

「解放軍將審慎評估相對應的解放軍力、台灣軍力與美國對台軍援使台軍軍力增長參數，以不高估自己、不低估敵人，不低估西方對台的軍援，此產生降低解放軍對台發動戰爭的作用。」

此外，吳玉山也引俄羅斯成功以核武威攝迫使北約不直接介入烏克蘭戰爭為例，認為將啟發解放軍大幅增加核武威攝能力，以降低美國及其盟友直接介入台海戰爭的可能性；並且北京將謹記西方對俄羅斯採取極限經濟制裁的前車之鑑，瞭解本身攻台後可能的經濟風險，這將提高北京衡量戰損，並當思減少本身脆弱性之道。

最後，吳玉山總結台海情勢，認為戰爭議題在今日應要成為台灣研究的重點，「哪怕在高端的基因與奈米科技有所成就，在飛彈臨空之後，這些的意義都不大了」。對於各方關切這場台海戰爭會不會爆發？能採取什麼作為降低爆發風險等問題，吳玉山直言台灣早已告別蔣介石政府時期，不存在反攻大陸的可能，所謂的台海戰爭如果成真，必然是解放軍主動對台，由此呼籲台灣在面向台海軍事衝突的問題時，必要做的是從解放軍的觀點出發，才會具有參考價值。