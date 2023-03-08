馬祖士兵沙灘留字投訴沒肉吃　台監委：缺糧恐影響戰力已申請調查

日前，台灣外島馬祖莒光鄉傳出「斷糧」，有士兵在沙灘上寫大字，反映只能吃泡麵、罐頭，沒有肉類，引起廣泛關注，防長邱國正亦坦言有不夠周延的地方，並就事件致歉，保證不會再發生。不過事件尚未完結，監察委員賴鼎銘等人周三（8日）發布新聞稿指出，缺糧及海纜斷線危機等都恐影響戰力，已申請自動調查。



監察委員賴鼎銘、浦忠成、陳景峻在新聞稿指出，據報離島馬祖陸軍防衛指揮部因租用的民船停駛，影響軍方疏運物資，導致莒光鄉駐防官兵在沙灘寫下「馬防部伙房主菜是白飯」、「馬防部伙房都沒肉」、「肚子餓都吃泡麵、罐頭」、「不要罐頭」等字樣。

監委表示，除缺糧事件外，又傳出瓦斯及彈藥補給等問題，加上近期馬祖也面臨海纜斷線危機，影響民生及軍方第一線作戰能力甚鉅，已申請自動調查。其又指，軍方未重視駐防官兵權益，恐影響民生及軍方作戰士氣，將釐清調查馬防部駐防官兵面臨缺糧的實情，及離島物資長期運輸面臨的困境，相關基本民生需求及戰備補給，有無面臨相同問題。同時，將調查相關人員有無涉行政違失責任，以及權責單位的因應方案及解決措施。

據早前報道，馬祖防衛指揮部（馬防部）說明，軍租民船近期因海象不佳及故障維修，致多次無法順利運補至馬祖地區，且莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足。對於官兵沒肉可吃的問題，馬防部表示，指揮官陳中將及副指揮官馬少將，6日上午親自以交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，並已完成卸載；C-130運輸機將運載5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。

對於事件，邱國正向官兵致歉，當局也會檢討，保證外島不會再出現同樣狀況。