海纜全斷馬祖成孤島　疑遭大陸船隻損害　電信高層：很難追查舉證

近日，中華電信兩條台馬海纜全斷，台灣「國家通訊傳播委員會」（NCC）周五（17日）對此指出，台馬2號海纜初步判斷於2月2日疑被大陸漁船損害，台馬3號海纜則在8日疑被陸籍貨輪損害，中華電信已經向海巡署報案。不過電信高層坦言，很難追查舉證。



斷纜發生後，馬祖地區客戶通信服務受到嚴重影響。NCC副主委暨發言人翁柏宗介紹，台馬2號海纜初判2月2日疑被大陸漁船損害，而台馬3號海纜，中華電信根據自動識別系統，紀錄有船舶水上行動業務識別號碼（MMSI）研判，是在8日疑似被MMSI為大陸籍貨輪損害，但資料仍尋求海巡署處理中，中華電信也已向海巡署報案。

中央社引述業內人士報道指，事件目前有兩大疑點，一是台馬海纜縱然時常有故障事件，但像這次在不到6天的時間內兩條海纜接續遭破壞故障的情況屬前所未有；二是台馬之間距離達200公里，但海纜每次斷點都是在靠近馬祖的一側，台灣一側則很少傳出故障。

電信高層表示海纜是否遭漁船蓄意破壞是很難舉證的。（中華電信）

熟悉海纜業務的電信高層表示，靠馬祖傳出故障，除了與中國漁船進出頻繁，海纜故障機率高有關，還與那一側的拖網漁船與抽砂船作業有關，「動不動就是幾十艘、甚至近百艘」。電信高層進一步指，海纜是否遭漁船蓄意破壞是很難舉證的，畢竟過程沒有看到，只能觀察到有哪些船在附近逗留，或是登上船艦檢查，可漁船、貨輪一旦駛離海巡署範圍，基本上也很難追查。

另外，電信高層又指，去年也發生過兩條海纜同時斷訊的情況，今次是第二次，陸續接洽過10艘船，目前能抵台搶修的國際海纜船中，預計最快可於4月20日抵台。而國際海纜船從港口赴台維修，維修費用以天數計算，海纜維修一次，費用約1000萬至2000萬元新台幣（約260萬至520萬港元）。