稱遭大陸滲透威脅　密克羅尼西亞總統：曾與吳釗燮討論轉與台建交

據《外交家》（The Diplomat）雜誌報道，太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛（David W. Panuelo）近日致函給該國國會與高層官員，建議密國轉與台灣建交。他又在信中指控中國大陸各種威脅、賄賂該國高官的行徑。



報道指，密國7日甫舉行大選，任期僅剩2個月的帕努埃洛坦言深知信件可能為自己及家人帶來人身危險，但為守護國家的主權與利益，他甘願冒上這樣的風險。在信中，帕努埃洛表示知道密國脫離中國大陸要付出很大經濟代價，故須尋求替代支持方案。今年2月，他與台灣外長吳釗燮會晤，坦率詢問若轉與台灣建交，國家可望獲得哪些潛在援助，若僅讓台方設代表處而不正式轉換建交對象，又會有何種好處。

帕努埃洛表示，自己和吳釗燮的討論非常直白，密國未來約需5000萬美元資助，若與台灣建交，可望在3年內收到資金，每年還可獲得1500萬美元援助計劃，項目可由密國自行分配。台灣還保證可接手目前中國大陸在密國參與的所有建設和計劃，並會聘僱當地勞工，幫當地做職業訓練，這與中國大陸的做法截然不同。

帕努埃洛還認為，除了財政上的好處，與台建交更重要的附加價值，是提高密國的主權安全，讓國家遠離北京透過滲透高層官員帶來的威脅。他在信中詳述中方威迫利誘密國官員的手段，並舉出3個明顯的案例。首先是中國內定派駐密克羅尼西亞的吳姓大使，其工作任務是讓密國脫離美日澳等傳統盟友夥伴，他得知後隨即拒絕了任命案，但中方正在等候密國新總統上台批准這項人事。

第2個案例是去年7月，他到斐濟參加太平洋島嶼論壇時，遭到兩名中國男子跟蹤，後來他驚訝地發現，二人不但是中國大使館的人，其中一人還是解放軍情報員。他認為自己的人身安全，受到以官方身份行事的中國官員直接威脅。

最後第3個案例，是第二屆「中國－太平洋島國對話」時，他明確告訴中方不會派代表參加，但中方竟找來一名密國平民，宣稱對方就是密國官方代表，開創在密國政府不知情或未批准狀況下，讓平民代表國家參加國際會議的先例。帕努埃洛還提到中方曾派遣探勘船到密國專屬經濟海域，可當密國派海巡船去了解時，卻反受到對方警告。

目前密克羅尼西亞維持與中國大陸的邦交關係。（中國駐密克羅尼西亞聯邦大使館）

另外，帕努埃洛還表示，2020年新冠疫情爆發初期，密國進行邊境管制，一如世界各國，可中方大使黃崢不斷致電其個人手機，要求密國對中國公民開放入境。2021年，由於已有足夠疫苗，他要求密國外交部正式回函拒絕中方提供的疫苗，結果他和外交部長、健康部長的私人電話都被中國大使打爆，最後只能換號碼。

帕努埃洛認為，密國的主權沒有受到尊重，中方常對外宣稱和密國達成「共識」，但事實卻沒有，而中方的滲透之所以如此成功，一大主因是靠賄賂該國高官。他稱明白這是個嚴重的指控，但若密國高官就任後，或與中國大使館官員會面後，收到來自中方的一大包裝著現金的信封，他不知還有什麼其他詞彙來形容。