中國與部份南太平洋島國舉行首次警務合作對話

中國與部份南太平洋島國11月22日舉行首次舉行執法能力與警務合作部級視像對話，中國外交部23日表示，中方希望通過執法能力與警務合作部級對話，同島國建立更友好的合作關係、形成更高效的合作方式。



中國外交部發言人趙立堅23日表示，首次中國—部份南太島國執法能力與警務合作部級對話22日以視像方式舉行，中共中央書記處書記、公安部部長王小洪和所羅門群島警察、國家安全與懲戒部部長維科共同主持並作主旨發言，斐濟、瓦努阿圖、基里巴斯、湯加、巴布亞新幾內亞警察部門總監、副總監、代理署長等出席並發言。

他稱，中方表示習近平主席2018年同建交太平洋島國領導人集體會晤，開啟了中國同太平洋島國關係新篇章，面對求穩定、謀合作、促發展的共同願望，中方希望通過執法能力與警務合作部級對話，同島國建立更友好的合作關係、形成更高效的合作方式、提升更專業的執法能力，為本地區經濟社會發展貢獻力量，與會島國代表表示希望同中方深化警務執法合作，促進本地區安全、發展和繁榮。

趙立堅又指，當前太平洋島國普遍面臨維護社會穩定、加快經濟復蘇等任務，期望國際社會加大關注和投入，作為負責任大國，中國始終是真心實意幫助島國的行動派，是島國可以信賴的好夥伴，中國發展同島國關係，堅持平等相待、相互尊重、合作共贏、開放包容。

他稱中國同島國的合作公開透明，同地區現有合作機制相互補充、並行不悖，不針對任何國家，也不受任何國家干擾，中方始終願以開放態度，同有意願的發達國家在島國開展三方或多方合作，實現多贏和共贏。