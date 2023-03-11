台二膽島失聯士兵人在廈門無生命危險　前立委：不可能回來了

台灣金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊一名陳姓上兵日前未到失聯，後被發現穿救生衣游往大陸，卻終體力不支獲救。國民黨金門縣立委陳玉珍周六（11日）透露，據其向大陸相關系統的確認，陳兵目前人在廈門，平安沒有生命危險。



陳玉珍表示，目前重要的是，日後若有這樣的事情，兩岸之間實在必須建立一個官方溝通的往來管道，包括在兩岸的共打部分，還有海上救援部分；以金門、廈門如此近的距離，如果有什麼事情，也才能即時的互相協助。

另一方面，前國民黨立委蔡正元表示，陳兵傳是從二膽島漂流到三膽島，被大陸海警救起，但二膽島與三膽島之間不可能出現大陸海警，故他應已游到「不屬於台灣法律管轄權範圍的大陸地區」。他又斷言陳不會被遣返，因遣返需符合國際刑事警察所規範的幾類事件，例如殺人、販毒或者其他重大案件。他更稱「陳姓上兵不可能回來」，因他明顯是要游到大陸去，無論財務、感情或者駐地的問題，他都想離開二膽島。

據早前報道，陸軍金門防衛指揮部周四（9日）表示，當日早上6時許進行早點名時，發現陳未到失聯，復前往寢室仍未發現，即使由主官廣播集合亦未果，集合全島人員實施搜索也未尋獲。據了解，陳來自新北市，是名伙房兵，2020年4月到金門服役。他平日與同袍相處相當正常，同僚透露其個性很宅，凌晨時室友還看到他在睡覺，不知道為何會忽然消失。

事件引起輿論熱議，著名經濟學家林毅夫1979年從金門泅海約2公里到廈門，投奔中國大陸，因此一度有聲音把兩者聯想到一起，討論陳兵會不會是第二個林毅夫。