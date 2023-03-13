與妻子吵架後遷怒已逝外父　親屬前往拜祭　才知先人已散滿一地

台灣宜蘭陳姓男子與妻子吵架，不爽岳父，竟趁深夜前往員山福園，抱走岳父的骨灰盅丟在橋下，直到死者兒子日前去祭拜時，發現骨灰盅不見，報警調出監視器畫面，追查竟是林家女婿幹的事，全案依竊盜罪及損壞、遺棄或盜取遺骨、火葬之遺灰罪嫌把陳男函送地檢署偵辦。



警方調查，34歲的陳姓男子疑似與妻子感情不睦，遷怒已經過世的岳父，涉嫌於2月23日凌晨2點多，身穿白色連帽運動裝、手持黑傘，從靈骨塔側門潛入，抱走岳父的骨灰罈後，從容不迫走出靈骨塔，把靈骨塔放置車後行李箱載走，整個過程沒被人發現。

女婿怒從中來，竟向已逝的外父「出手」：（按圖了解）

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林家的兒子日前到靈骨塔祭拜父親時，發現父親的骨灰罈竟然不見了，3月7日前往員山鄉內城派出所報案，警方詢問靈骨塔管理人員，查無所獲；根據靈骨塔工作人員表示，他們平常沒事不會去打開骨灰罈的櫃門，櫃位外觀看都完好，不清楚何時骨灰罈不見的。

警方調閱監視器畫面，陳姓男子進入靈骨塔樓拿走骨灰罈的身影全被錄下，陳男到抱走骨灰罈後，開車丟棄在附近某座橋。

警方通知鑑識人員前往現場採證，配合被害家屬及消防隊至橋下河床搜索，現場發現陳嫌丟棄的骨灰罈碎片及遺骨，全案依竊盜罪及損壞、遺棄或盜取遺骨、火葬之遺灰罪嫌函送地檢署偵辦。

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