美女與野獸真人版　表舅母美顏盛世竟嫁他　網民無法接受：是P圖

結婚合照常是婚宴中的焦點之一，夫妻若在面容上十分神似，則稱為「夫妻臉」，常會引起話題。



不過近日引起網路熱度的夫妻照，是「臉書粉專老照片」PO出的一張表舅夫妻當年的新婚照，由於夫妻顏值差異甚大，引起網友瘋傳與討論。

不過也有網友質疑：「確定不是合成照片？」

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網友PO出老照片並發文表示，「表舅母盛世容顏，表舅有點潦草」，原PO也好奇當時表舅是怎麼娶到表舅母的，據說是高出當時10倍的彩禮。原PO補充，多年來表舅真的對舅母超級好，細心體貼、還大氣，簡直是愛老婆的代表，時間也證明舅母沒有選錯人。

許多網友紛紛表示，「表舅母草率了」、「有錢人終成眷屬，沒錢人親眼目睹」、「這表舅長的真像員外」、「表舅上輩子救了全村的人」、「真的超想看現在的樣子」、「真的好美，我以為旁邊那個是爸爸」。

不過也有網友針對照片提出質疑表示，「怎麼看都像合成」、「男的脖子怪怪的」、「P圖的吧，以前的年代不流行這樣的眉毛」、「我也覺得眉毛好像不大對」、「也覺得是P的，那年代妝容不是這樣」。

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