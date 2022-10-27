女醫生揭破老公與小三車中鬼混　拉橫額「這樣說」以奇招羞辱還擊

中國江蘇省一名女醫生揭破丈夫與女護理師車震，當時兩人坐在車輛後座，下半身赤裸。事後她帶人到丈夫工作的醫院門前拉橫額，上面寫着「普外科護士王豔深愛我夫，作為正妻，特來提親納妾！」

女醫生的霸氣作風獲得網友讚賞，並紛紛留言表示，「這才是正妻」、「這手段高明，比那些當街撕打的更狠」。



遇丈夫有外遇，正宮霸氣還擊小三：（按圖了解）

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根據《杭州日報》報道，江蘇省徐州市新沂市中醫院大門前10月24日上午出現奇怪的一幕，只見3名黑衣人拉起橫額，上面寫着「普外科護士王豔深愛我夫，作為正妻，特來提親納妾！」引發路過民眾圍觀。

原來，拉橫額的人是一名女醫生，因為不滿丈夫外遇護理師，還揭破兩人深夜在醫院停車場幽會，沒有關車門就直接脫光下半身「互舔」，捉姦過程全被正宮拍下，影片還在網上瘋傳開來。

網友們看完影片之後，紛紛留言表示正宮這招真的狠，「這才是正妻」、「這手段高明，比那些當街撕打的更狠」；也有人分析，正宮在布條上只曝光小三的名字，應該是認為錯在小三，說明她和丈夫可能有小孩了，所以不打算離婚，才為丈夫保留下回歸家庭的餘地。

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