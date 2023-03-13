台美女網紅要求香港契爺課金100萬贖身　涉欺詐遭跨海起訴

IG擁有37.3萬粉絲的台灣美女直播主「依梨」，遭來自香港的張姓「乾爹」（契爺）跨海提告。台灣苗栗地檢署近日偵結，發現依梨涉嫌對張男佯稱有禁愛令，藉此騙取100萬台幣（約港幣26萬元）的贖身金，但未得逞，因此依詐欺取財未遂罪起訴依梨；至於張男「斗內」（「Donate」音譯，意即「贊助給直播主」）、私下匯款20多萬（台幣，下同）給依梨的部分，檢方認為依梨並無詐騙取財，因此處分不起訴。



張男2022年1月初在Twicth平台上認識了美女直播主依梨，並為其美貌深深着迷，為追求依梨，他在2022年1月10日到17日期間，短短1星期內，就以「斗內」、私下匯款等方式，付出20多萬元給依梨，希望藉此能討得美人歡心。

依梨是位坐擁接近40萬名追蹤者的IG美女網紅：（按圖了解）

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孰料，依梨2022年1月28日以即時通訊應用程式LINE向張男表示，公司有禁愛令，如果兩人想進一步交往，必須將100萬的贖身金，轉帳到指定帳戶中。然而，張男懷疑依梨詐騙他的錢財，於是在網絡論壇爆料依梨的詐財行為，卻遭依梨否認，讓他氣得跨海對依梨提告。

依梨表示，確實有向張男要求100萬元的贖身金，但自己並無不法意圖，不能因交往結果不符合張男期待，就認為她涉犯詐欺。檢方調查，依梨所屬的經紀公司、直播公司，其負責人均表示公司無禁愛令，也沒有支付贖身金等規定，因此依詐欺取財未遂罪起訴依梨；另外，張男「斗內」、私下匯款20多萬的部分，檢方認為依梨並無透過詐術騙張男的錢，是張男愛慕依梨，且希望與對方交往、結婚，因此自願贈予錢財來打動對方，因此處分不起訴。

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