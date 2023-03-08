台黑幫春酒「150旗袍辣妹」鞠躬送客極震撼　傳香港這社團也到賀

竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會，在台灣中山區萬豪酒店豪擲數百萬舉辦春酒，席開78桌，還高調找來150名旗袍辣妹桌邊服務，散場時旗袍辣妹更排排站在兩側，鞠躬送客。



畫面被PO上抖音後，台北市警方也怒不可遏，直呼太囂張，一定會「棒打出頭鳥」。

點擊放大瀏覽有關抖音影片截圖：

+ 10

竹聯幫仁堂明仁會近年快速崛起，也在6日晚間於中山區萬豪酒店舉辦春酒，廣邀各界好友參加，根據在場人士透露，連香港「和勝和」也派人前往與會祝賀。

知情人士指出，明仁會昨晚還找來170名身穿露背式旗袍，在現場負責迎賓帶位、桌邊服務等，另外也請來知名藝人表演獻唱，估計每桌3萬5千元（台幣，下同），另外加上藝人表演、燈光音響以及迎賓辣妹，費用高達600萬元左右。

據了解，明仁會原本安排旗袍辣妹排排站在1樓送客，但北市警界高層認為此舉太過囂張，向明仁會放話制止，經雙方私下協調後，辣妹才退回樓上送客。

【相關圖輯】台灣兩黑衣人向警員潑上千曱甴後逃逸 影片曝光極噁心 警隊震怒（點擊放大瀏覽）：

+ 22

但有與會人士拍下影片，只見一名身穿西裝的男子踩著紅毯離開，兩側旗袍辣妹排排站，還頻頻向男子鞠躬「謝謝，小心慢走」；由於辣妹太多，紅毯還必須排成「ㄇ字型」才容納得下。

畫面曝光後警界高層炸鍋，怒轟「港片陳浩南看太多」，就連道上人士看到影片也搖頭，認為這種作法只會給自己找麻煩。

根據了解，台北市警局已與刑事局規劃棒打出頭鳥，近期將針對竹聯幫各堂進行大規模掃蕩。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】