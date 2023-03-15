賴清德完成民進黨總統初選登記　稱台須團結一致面對大陸文攻武嚇

台灣明年1月舉行新一屆大選，今日（15日）上午，副總統賴清德完成民進黨總統初選登記，並表示面對來自中國大陸的文攻武嚇，台灣必須團結一致。



賴清德表示，他以無比堅定的心參與民進黨總統初選，希望爭取黨內及台灣民眾的支持，讓他在第一線建設台灣，造福人民，打擊黑金槍毒，建立一個和諧安定公平的社會，並讓年輕人看見希望，壯年人實現夢想，老年人得到幸福，弱勢者得到照顧。

他又提到，台灣位處印太第一島鏈關鍵位置，面對來自中國大陸的文攻武嚇，不擇手段的外交打壓，大玩和戰兩手策略，台灣必須團結一致，持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣安全。他最後請大家給他一個機會帶領台灣，團結人民一起拚經濟，顧民主，強國防，保和平，共同完成守護台灣，促進民主繁榮和平的新時代。另外，據報賴清德也開始佈局，將陸續宴請各派系。

就在賴清德完成民進黨總統初選登記的同日，「震傳媒」公布2024總統大選最新民調顯示，賴清德無論是在藍綠白「三腳督」之下，或是對上新北市長、國民黨侯友宜，結果皆勝出。其中，在藍綠白三方競逐下，賴清德獲39.3%支持度，領先侯友宜的27.8%、民眾黨主席柯文哲的18.2%。若賴、侯單挑，賴獲44.4%支持度，小勝侯的40.2%。