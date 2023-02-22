蘇貞昌支持賴清德2024選總統稱「台灣才不會變香港」　侯友宜回應

台灣將在2024年舉行總統大選，台灣前行政院蘇貞昌2月19日公開表態支持賴清德擔任民進黨2024年台灣總統大選候選人。他更稱，賴清德才有能力抵擋中國大陸欺壓，更稱2024台灣總統要選對人「台灣才不會變下一個香港」。



台媒報道稱，對此目前國民黨角逐2024大位呼聲最高的新北市長侯友宜20日僅回應稱，「中華民國能永續繁榮才是最重要的目標」。



蘇貞昌日前公開稱讚賴清德沒有令大家失望，願意扛下民進黨黨魁一職，喊話支持者力挺賴清德挑戰2024總統大選，強調下一屆總統一定要選對人，「才能抵擋中國大陸欺壓、捍衛台灣民主，『台灣才不會變成下一個香港』」，言論一出引發輿論熱議。

據了解，台灣2020年總統大選，民進黨多次提「香港議題」助選。國民黨立委鄭麗文則在FB發文批評，「九合一大選的時候，蘇貞昌才拿烏克蘭首都基輔來比喻市長候選人，如今換成總統大選，又說要賴清德來當總統，台灣才不會變成下一個香港？每當要選舉，政府除了會生產芒果乾（亡國感）以外，還有什麼實際作為？」

蘇貞昌（左）卸任台灣行政院長後，由台灣前副總統陳建仁（右）接任行政院院長一職。（Facebook@蘇貞昌）

對於蘇貞昌的說法，被視為2024年國民黨總統候選人大熱門的侯友宜僅回應昌，目前自己全力以赴回應市民需求，「最重要的是中華民國在台灣這塊土地的所有人都團結，不論是兩岸穩定、和平及區域安全上，大家都要同心協力，讓中華民國能永續跟繁榮，這才是大家的最大目的。」

台網民發文稱「台北新北房價慘過香港」 遭批「差得遠」

蘇貞昌的「台灣才不會變香港」言論也引發部分台灣網民討論。有網民在台灣知名網絡論壇PTT發文問，新北市台北市現在的生活壓力是否已慘過香港?卻有不少網民反駁。

台媒《中時電子報》報道，該網民發文稱，台灣物價、房價這幾年狂飆，實質薪資卻倒退，別說房子越買越小，就連租屋也因租金飆漲越租越小。該網民詢問，若就生活壓力來說，雙北（新北市、台北市）現在是否已經慘過同樣深受高物價、高房價與實質薪資停滯不前的香港？

香港房價（不論租買）高得連外籍人士都頂唔順。（資料圖片 / 李彤攝）

該篇貼文引發不少網民反駁稱，「我手上最後一間香港房，樓齡4X年，一坪大概二百多三百萬，台北那邊有這種房價？」、「等你住過廁所再來跟香港比」、「香港超扯，根本棺材房」、「台北租金差香港差得遠了」。

據國際資料庫《Numbeo》公布的全球2023年房價所得比排名，台灣為20.1倍、排名第16，而香港則以44.9倍排名第3，數值是台灣的兩倍高。中國大陸也以34.6倍排行第5名，南韓以26.0倍排行第11名。

但《風傳媒》也提到，據台灣內政部2022年的貸款負擔率顯示，下半年第三季已經來到41％，代表民眾買房後有41％收入是要用來付房貸，台北市更高達67％，幾乎過半的收入都要拿來繳房貸。買房對許多年輕人來說仍是遙不可及的夢想。