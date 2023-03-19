外媒：過去三年僅2％移台港人獲身份證　台灣使用「技術性拖延」

近年港人移居台灣的數字屢創新高，但去年卻明顯減少，熱潮減退。新加坡媒體《聯合早報》引述移民顧問估計，過去三年港人在台灣申請居留證的成功率高達95％，但只有約2％獲得身份證；報道又引述移台港人稱，台灣當局「技術性拖延」他們獲取身份證。



《聯合早報》19日（周日）報道稱，香港人移居台灣的人數，在2021年達到11173人的歷史高峰後，去年銳減兩成，萎縮到8945人。

報道引述匿名的移民顧問估計，過去三年港人在台灣申請居留證的成功率高達95％，但只有約2％獲得身份證。有受訪港人稱，在台認識的港人「沒有一個成功」，充滿失望、無奈甚至憤怒的情緒。

報道指，這波移居台灣的港人，主要通過專業移民和投資移民兩種方式移台。根據台灣的港澳關係條例，住滿一年後就可申請定居（即身份證）；投資移民則須經營實體公司滿三年。但許多港人稱，他們在期滿申請時，當局又會要求考專業證照，或通過補充文件進行技術性拖延。

上述移民顧問稱，關鍵是台灣有太多不透明的官僚文化和繁文縟節、安全疑慮，甚至是沒說清楚的排外和保守心態。他透露，「許多個案因為曾在陸資公司打工，被認定有國安疑慮而否決定居申請。當局拖延投資移民獲得身份證的方式，還包括要求補未來一年的公司財務文件，等於變相要求人家多坐一年的『移民監』。這樣既讓香港人無法提出行政訴願，也讓當局控制發出身份證的數量。香港人能不生氣嗎？」

陸委會：台灣人對放寬措施有所疑慮

關於台灣當局審查港人申請定居事宜，台陸委會回覆《聯合早報》時表示，「只要查無國安疑慮，即會予以許可」。至於投資移民涉專業查核，多數案件因文件不齊備，影響審查期程。

陸委會又稱，部分台灣人認為香港「一國兩制」漸遭侵蝕，且受中共滲透、控制日深，因而對放寬措施有所疑慮，未來會基於國安與社會共識來推動港澳來台的修法規劃。

陸委會又指，移民署屢發現有港人取得身份證後就撤減資、停業，也發現在港有工作仍未辭職，甚至撤資後申請低收入戶救濟等，「凡此亂象，均有違我投資移民政策之本意及預期效益，部分案件暫予保留觀察」。