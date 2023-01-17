43歲港星張啟樂移台3年立志做真正台灣人　竟轉行揸的士？

43歲港星張啟樂曾演過《萬嘉燈火》、《暴風型警》、《情陷夜中環》等戲劇，他曾化身「港版叫賣哥」開創全香港首個直播叫賣節目《賣嘢王》。2020年初，他遠渡重洋到台灣定居發展，立志當個真正的台灣人，要在寶島成家立業。繼順利拿到健保卡、先後考取汽機車駕照後，張啟樂近日又突曬出「計程車駕駛人執業登記證」，十分驚人。



張啟樂2020年在Facebook上曬出健保卡，當時他嗨喊：「距離當一個真正的台灣人，又邁進一步了！」

後來他陸續又考到台灣的機車與汽車駕照，張啟樂曾說自己的心願就是希望能在台灣成家立業，也非常期待能早日達成。

點圖放大看看張啟樂的現況：

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如今定居台灣3年，張啟樂日前在Facebook上曬出開的士的照片，甚至還被警察開單，還有一張「計程車駕駛人執業登記證」。張啟樂隨後發文解釋：「我今天叫陳志強，我是一名計程車司機，發證地是新北市」，原來證照只是拍戲道具。

據悉，張啟樂首次在台灣擔綱男主角，參與新北市民政局拍攝宣傳短片，以戲劇形式推出《眾神．引路人》，共推出5集迷你影集，內容透過多名外地友人、新住民相約親友走訪新北市各宮廟，感受過程中向神明祈願而得到的心靈療癒。

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