藍委指台洪恐在蔡英文外訪時斷交　台官方：尚未收到斷交文書

台灣與洪都拉斯邦交關係生變近日引發關注，在此之際，台灣總統府今日（21日）宣布，總統蔡英文本月29日將率團出訪中美洲的台灣友邦危地馬拉和伯利茲，去程過境美國紐約、回程過境美國洛杉磯，4月7日返台。國民黨立委吳斯懷透露，其洪都拉斯前部長級友人告知，台洪會斷交，且時間點可能選在總統蔡英文出訪時。另一方面，台外交部表示，洪方至今未向台灣遞交任何有關中止外交關係的正式官方文書，目前台洪邦交還在努力階段。



洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）日前在Twitter表示，他已指示外交部長負責與中國大陸正式建立外交關係相關事宜。在立法院會施政總質詢上，吳斯懷透露，其在洪都拉斯有朋友，且是前任部長級的人。對方告訴他，台洪斷交是「斷定了」，可能在蔡總統出訪時，會有臨時斷交的情況。

對此，外長吳釗燮表示，正在努力中，所有的事情都有掌握。而行政院長陳建仁則指出，如果是受到中國大陸的利誘而斷交，這讓人感到相當遺憾，但中共不斷打壓台灣、以金錢外交方式拔走台灣的邦交國是事實，政府會盡最大努力維持邦交。他又指，自己雖然對外交外行，但覺得不能以金錢外交方式去跟大陸做互相競爭，斷交真正的根源在中共。吳釗燮亦指，如果友邦要錢的數目是不該付的，而他為了要維持邦交去付，自己就對不起天地、台灣與人民。

而台外交部發布新聞稿指出，洪媒《世界報》（El Mundo）報道，該國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）指稱，洪方尚待中國大陸正式通知啟動建交磋商，而台灣駐洪都拉斯大使已經收悉台洪斷交通知文件等節，並非事實。洪方至今未向台灣遞交任何有關中止外交關係的正式官方文書，而台方仍持續關注大陸與洪方的接觸情形，目前台洪邦交還在努力階段。

美國正努力協助挽救台洪邦誼，圖為卡斯特羅與陶德會面。（Twitter@GobiernoHN）

此外，據路透社（Reuters）日前報道，美國正努力協助挽救台洪邦誼。而洪都拉斯政府今日在Twitter公布總統卡斯特羅前一日與美國總統特使陶德（Chris Dodd）會面的照片，表示雙方在會中討論了共同關心的問題。

據了解，若洪都拉斯最後終止與台灣的關係，屆時台灣將只剩13個邦交國。